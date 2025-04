Kac: Sýria zaplatí vysokú cenu, ak dôjde k ohrozeniu Izraela

Jeruzalem 3. apríla (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok varoval dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru pred vážnymi dôsledkami v prípade, že dôjde k ohrozeniu bezpečnosti Izraela. Izraelské ozbrojené sily v noci na štvrtok podnikli rozsiahle útoky na ciele naprieč Sýriou. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



„Varujem sýrskeho vodcu Džawláního: Ak dovolíte nepriateľským silám vstúpiť do Sýrie a ohroziť izraelské bezpečnostné záujmy, zaplatíte za to vysokú cenu,“ uviedol Kac. Šaru oslovil jeho bojovým menom Džawlání, ktoré prestal používať po prevzatí moci v Sýrii.



Počas nočných útokov Izrael zasiahol dôležité ciele. Podľa sýrskeho rezortu diplomacie „takmer úplne zničil“ vojenské letisko v stredosýrskej provincii Hamá. Útočil aj na centrum obranného výskumu v Damasku a ciele v juhosýrskej provincii Dará.



„Včerajšia aktivita vzdušných síl v blízkosti letísk T4, Hamá a v oblasti Damasku je jasným signálom a varovaním do budúcnosti,“ vyhlásil Kac. Deklaroval tiež, že izraelské sily „budú naďalej pôsobiť na vrchole hory Hermon a v bezpečnostných a nárazníkových zónach na ochranu“ izraelských komunít na okupovaných Golanských výšinách a v Galilei.



Hermon je najvyšším vrchom Sýrie a má vysokú strategickú hodnotu. Izraelské jednotky horu a nárazníkovú zónu v blízkosti okupovaných Golanských výšin obsadili krátko po páde režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Izrael odvtedy požaduje úplnú demilitarizáciu južnej Sýrie.