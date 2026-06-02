Kac: USA podporia útoky na Bejrút, ak Hizballáh zaútočí na Izrael
Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone.
Autor TASR
Jeruzalem/Bejrút 2. júna (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok vyhlásil, že Spojené štáty podporia útoky na južné predmestie Bejrútu - Dahíja -, ktoré je baštou militantného hnutia Hizballáh, v prípade, že títo Iránom podporovaní ozbrojenci zaútočia na dediny na severe Izraela. Spojenec Hizballáhu a predseda libanonského parlamentu Nabíh Barrí slovami svojho poradcu deklaroval, že v prípade uzavretia „celkového prímeria“ bude garantovať jeho dodržiavanie zo strany Hizballáhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následne v pondelok armáde nariadil, aby zaútočila na ciele Hizballáhu na bejrútskom predmestí Dahíja. Americký prezident Donald Trump krátko nato s izraelským premiérom telefonoval a oznámil, že „do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť“. Izrael a militantné hnutie Hizballáh navyše podľa neho súhlasili, že „všetka streľba sa zastaví“.
Izrael je však podľa Kaca v prípade ohrozenia komunít na severe krajiny pripravený zaútočiť na predmestie Dahíja. „USA tento prístup podporili a oznámili to libanonskej vláde a všetkým príslušným aktérom. Buď sa paľba na izraelské dedeiny zastaví, alebo – ak bude pokračovať – zaútočíme na Dahíju,“ deklaroval izraelský minister obrany.
Predseda libanonského parlamentu Barrí, ktorý dlhodobo pôsobí ako sprostredkovateľ medzi vládou v Bejrúte a Hizballáhom, vyhlásil, že je pripravený v prípade uzavretia „celkového prímeria“ garantovať jeho dodržiavanie zo strany šiitskeho militantného hnutia. Podľa Barrího poradcu Alího Hamdána „celkové prímerie znamená zastavenie izraelských útokov zo vzduchu, zeme alebo z mora a to, že Izrael nebude na juhu vykonávať výbuchy ani demolácie“. AFP pripomína, že Izrael okupuje rozsiahle územie na juhu Libanonu a je obviňovaný z ničenia celých dedín.
S Barrím v pondelok večer telefonoval aj predseda iránskeho parlamentu a hlavný vyjednávač Teheránu pri rokovaniach s USA Mohammad Báker Kálíbáf. V rozhovore sa zaviazal, že Irán neobnoví mierové rokovania s USA, pokiaľ Izrael neprestane s útokmi na Libanon.
„Ak bude izraelská agresia voči Libanonu pokračovať, nielenže zastavíme rokovania, ale vstúpime sa do priamej konfrontácie s nepriateľom,“ uviedol na sieti X s odkazom na Izrael.
