Kac: V Libanone nebude pokoj, kým nebude zaručená bezpečnosť Izraela
Autor TASR
Jeruzalem 26. novembra (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu varoval, že v Libanone „nebude žiadny pokoj“, kým nebude zaručená bezpečnosť Izraela. Jeho vyhlásenie prišlo v čase izraelských útokov na libanonskom území napriek rok trvajúcemu prímeriu s hnutím Hizballáh. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Kac zdôraznil, že Izrael „nedovolí žiadne hrozby voči obyvateľom severu“ a avizoval ďalšie zintenzívnenie operácií. Ako príklad spomenul „elimináciu“ jedného z vysokopostavených členov Hizballáhu Hajsama Alího Tabatabáího v nedeľu pri izraelskom údere na južné predmestia Bejrútu. Išlo o najvyššie postaveného veliteľa hnutia zabitého Izraelom od uzavretia prímeria v novembri 2024, píše AFP.
Izrael v posledných týždňoch stupňuje útoky na Libanon, zatiaľ čo Spojené štáty zvyšujú tlak na libanonskú vládu, aby zabezpečila odzbrojenie Hizballáhu. Hnutie však takéto kroky odmieta.
Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí po stretnutí s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom v Bejrúte uviedol, že Káhira sa snaží prispieť k znižovaniu napätia. „Obávame sa akejkoľvek eskalácie a o bezpečnosť a stabilitu Libanonu,“ povedal.
Libanon dlhodobo viní Izrael z porušovania prímeria sprostredkovaného 27. novembra 2024 Spojenými štátmi a Francúzskom – nielen pre pokračujúce útoky, ale aj preto, že izraelské jednotky podľa Bejrútu naďalej zostávajú na libanonskom území. Izrael tvrdí, že Hizballáh buduje nové vojenské kapacity a porušuje podmienky dohody.
