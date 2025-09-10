< sekcia Zahraničie
Kac varoval nepriateľov Izraela, tvrdí, že sa nemajú kam ukryť
Tel Aviv 10. septembra (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu upozornil nepriateľov Izraela, že nikde nie sú v bezpečí. Takéto varovanie adresoval len deň po nálete v katarskej Dauhe, ktorý cielil na lídrov palestínskeho hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dlhá ruka Izraela bude konať proti nepriateľom všade. Neexistuje miesto, kam sa môžu ukryť,“ napísal Kac na sociálnej sieti X. „Všetci, ktorí sa podieľali na masakri zo 7. októbra, budú niesť plnú zodpovednosť. Každému, kto uskutoční teroristický čin proti Izraelu, bude ublížené,“ dodal izraelský minister.
Izrael pri svojich utorňajších útokoch na Dauhu cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača militantného hnutia Hamas Chalíla Hajju, pričom pri údere zahynul jeho syn. Hamas tvrdí, že izraelský útok si vyžiadal šesť obetí vrátane pracovníka katarských bezpečnostných zložiek.
Izraelský veľvyslanec v USA Jechiel Leiter povedal pre stanicu Fox News, že ak pri tomto izraelskom útoku nezahynuli lídri Hamasu, „podarí sa to nabudúce“. Leiter uviedol, že Izrael je teraz vystavený kritike. „Prejde ich to. A Izrael sa mení k lepšiemu,“ vyhlásil.
Spojené štáty vyjadrili nespokojnosť s útokom a americký prezident Donald Trump ho označil za „nešťastný incident“, ktorý neprispel k mieru v regióne.
Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání vyhlásil, že Katar si vyhradzuje právo reagovať na útok Izraela.
