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Kac varuje pred jadrovými ambíciami Iránu a vyzýva Izrael na jednotu
Vo svojom príhovore Kac zároveň vyzval Izrael na jednotu. tento apel zaznel v čase, keď má líder hlavnej opozičnej strany Gadi Eizenkot dostať poverenie na zostavenie novej vlády.
Autor TASR
Jeruzalem 8. novembra (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu vyhlásil, že Izrael ešte neukončil svoje operácie proti Iránu. Zároveň obvinil Teherán, že sa opätovne usiluje o nadobudnutie jadrových zbraní, čo Irán dlhodobo odmieta. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Pokiaľ ide o Irán, naša misia ešte nie je dokončená. Irán sa snaží obnoviť svoje úsilie o získanie jadrových zbraní, popri ďalších závažných aktivitách, ktoré predstavujú skutočné nebezpečenstvo pre Izrael. Takéto hrozby nemôžeme akceptovať,“ povedal Kac na slávnostného spomienkového podujatia venovaného vojakom, ktorí zahynuli počas suezskej vojny v roku 1956.
„Našou povinnosťou je byť pripravení na každý scenár a v prípade potreby konať tak, aby sme ochránili izraelských občanov. Pred nami stoja ešte dôležité úlohy, a preto musíme držať spolu,“ zdôraznil minister citovaný spravodajským webom The Times of Israel (TOI).
Vo svojom príhovore Kac zároveň vyzval Izrael na jednotu. tento apel zaznel v čase, keď má líder hlavnej opozičnej strany Gadi Eizenkot dostať poverenie na zostavenie novej vlády.
Podľa Kaca musia nepriatelia Izraela vedieť, že aj napriek nezhodám vo vnútri krajiny dokážu Izraelčania vystupovať jednotne a odhodlane proti tým, ktorí ohrozujú ich existenciu.
„Toto je čas na jednotu, zodpovednosť a vzájomnú solidaritu,“ prízvukoval minister Kac, ktorý je členom strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Ten v sobotu vyzval strany takzvaného opozičného bloku zmeny, ktoré vedie predseda strany Jašar Gadi Eizenkot, aby vytvorili vládu národnej jednoty. Zároveň však zdôraznil, že jej súčasťou by mali byť aj jeho krajne pravicoví a ultraortodoxní koaliční partneri.
TOI doplnil, že izraelský prezident Jicchak Herzog má v nedeľu Eizenkotovi odovzdať poverenie na zostavenie novej vlády.
„Pokiaľ ide o Irán, naša misia ešte nie je dokončená. Irán sa snaží obnoviť svoje úsilie o získanie jadrových zbraní, popri ďalších závažných aktivitách, ktoré predstavujú skutočné nebezpečenstvo pre Izrael. Takéto hrozby nemôžeme akceptovať,“ povedal Kac na slávnostného spomienkového podujatia venovaného vojakom, ktorí zahynuli počas suezskej vojny v roku 1956.
„Našou povinnosťou je byť pripravení na každý scenár a v prípade potreby konať tak, aby sme ochránili izraelských občanov. Pred nami stoja ešte dôležité úlohy, a preto musíme držať spolu,“ zdôraznil minister citovaný spravodajským webom The Times of Israel (TOI).
Vo svojom príhovore Kac zároveň vyzval Izrael na jednotu. tento apel zaznel v čase, keď má líder hlavnej opozičnej strany Gadi Eizenkot dostať poverenie na zostavenie novej vlády.
Podľa Kaca musia nepriatelia Izraela vedieť, že aj napriek nezhodám vo vnútri krajiny dokážu Izraelčania vystupovať jednotne a odhodlane proti tým, ktorí ohrozujú ich existenciu.
„Toto je čas na jednotu, zodpovednosť a vzájomnú solidaritu,“ prízvukoval minister Kac, ktorý je členom strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Ten v sobotu vyzval strany takzvaného opozičného bloku zmeny, ktoré vedie predseda strany Jašar Gadi Eizenkot, aby vytvorili vládu národnej jednoty. Zároveň však zdôraznil, že jej súčasťou by mali byť aj jeho krajne pravicoví a ultraortodoxní koaliční partneri.
TOI doplnil, že izraelský prezident Jicchak Herzog má v nedeľu Eizenkotovi odovzdať poverenie na zostavenie novej vlády.