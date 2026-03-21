Kac varuje, že izraelsko-americké útoky na Irán sa zintenzívnia
Tento týždeň sa výrazne zvýši intenzita útokov zo strany izraelských ozbrojených síl a americkej armády na iránsky teroristický režim a infraštruktúru.
Tel Aviv 21. marca (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v sobotu vyhlásil, že Izrael a Spojené štáty v nasledujúcich dňoch zintenzívnia svoje útoky na Irán. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Tento týždeň sa výrazne zvýši intenzita útokov zo strany izraelských ozbrojených síl a americkej armády na iránsky teroristický režim a infraštruktúru, na ktorú je odkázaný,“ povedal Kac na stretnutí s vojenskými predstaviteľmi.
Izrael je podľa slov ministra obrany odhodlaný naďalej viesť ofenzívu proti „iránskemu teroristickému režimu, s cieľom zlikvidovať jeho veliteľov a zmariť jeho strategické schopnosti, až kým nebude odstránená každá bezpečnostná hrozba pre Izraelský štát a záujmy USA v regióne“. Kac dodal, že Izrael sa nezastaví, kým nedosiahne všetky svoje vojnové ciele.
Minister obrany sa tak vyjadril po tom, čo americký prezident Donald Trump v piatok na svojej platforme Truth Social uviedol, že Spojené štáty zvažujú „postupné ukončenie“ svojej vojenskej operácie na Blízkom východe.
Izrael a Spojené štáty 28. februára zaútočili na Irán, kde počas prebiehajúcej vojny zahynulo podľa stanice al-Džazíra viac ako 1400 ľudí vrátane najmenej 204 detí. Irán podniká odvetné údery na Izrael ale aj na americké záujmy v regióne a na svojich susedov v Perzskom zálive. Podľa tvrdenia Iránu sú jeho operácie odvetou za útoky USA a Izraelu a sú namierené proti ich vojenskej infraštruktúre.
