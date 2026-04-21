Kac: Vodca Hizballáhu Naím Kásim zaplatí svojou hlavou
Autor TASR
Tel Aviv 21. apríla (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok opäť pohrozil zabitím vodcu libanonského militantného hnutia Hizballáh, Naíma Kásima. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Podľa viacerých médií Jisrael Kac v utorok na podujatí, ktoré sa konalo pri príležitosti izraelského Dňa pamiatky padlých vojakov vyhlásil, že šéf Hizballáhu „zaplatí svojou hlavou“.
Kac uviedol, že aj počas súčasného prímeria zostáva odzbrojenie Hizballáhu hlavným cieľom.
Hnutie zaútočilo na Izrael „v službách svojich iránskych pánov“ a zaplatí za to, citoval ministra obrany izraelský spravodajský portál Ynet. „Každému, kto zdvihne ruku proti Izraelu, ju odsekneme. Nevrátime sa k realite spred 7. októbra 2023,“ povedal Kac s odkazom na útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael.
Rokovania na úrovni veľvyslancov medzi Izraelom a Libanonom by sa mali obnoviť vo štvrtok vo Washingtone, uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí.
Izrael sa snaží dosiahnuť mierovú dohodu prostredníctvom priamych rokovaní s libanonskou vládou a vyzýva na odzbrojenie Hizballáhu. Libanonská vláda zase tlačí na trvalé prímerie a stiahnutie izraelských vojsk z južného Libanonu. Izrael však tvrdí, že v tejto oblasti zriadil „bezpečnostnú zónu“, zatiaľ čo libanonské orgány túto prítomnosť opisujú ako okupáciu libanonského územia.
