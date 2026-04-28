Kac: Vodca Hizballáhu sa zahráva s ohňom, ktorý spáli celý Libanon
Šéf izraelského rezortu obrany tým reagoval na Kásimove slová, podľa ktorých sú plánované priame rokovania medzi Libanonom a Izraelom „vážnym hriechom“ a majú destabilizujúci vplyv.
Tel Aviv 28. apríla (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v pondelok varoval militantné hnutie Hizballáh pred katastrofickými následkami pre Libanon po tom, čo jeho vodca Naím Kásim kritizoval priame rokovania medzi dvoma krajinami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Naím Kásim sa zahráva s ohňom a oheň spáli Hizballáh a celý Libanon. Ak sa libanonská vláda bude naďalej skrývať pod krídlami teroristickej organizácie Hizballáh, vypukne oheň a pohltí libanonské cédre,“ povedal Kac osobitnej koordinátorke OSN pre Libanon Jeanine Hennis-Plasschaertovej podľa vyhlásenia zverejneného jeho kanceláriou.
„Kategoricky odmietame priame rokovania s Izraelom a tí, čo sú pri moci, by si mali uvedomiť, že ich konanie nebude prospešné pre Libanon, ani pre nich samotných,“ uviedol Kásim vo vyhlásení. Úrady zároveň vyzval, aby „ustúpili od svojho vážneho hriechu, ktorý vrhá Libanon do špirály nestability“.
Dohodu o začatí priamych rokovaní medzi Libanonom a Izraelom oznámili Spojené štáty po stretnutí medzi izraelským veľvyslancom v USA Jechielom Leiterom a libanonskou veľvyslankyňou Nadou Hamádovou Muawwádovou, ktoré 14. apríla sprostredkoval americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Ide o prvú sériu priamych rozhovorov za uplynulé desaťročia.
Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď Hizballáh začal raketami ostreľovať Izrael, aby pomstil zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských leteckých úderoch na Irán.
Prímerie medzi Izraelom a Libanonom platí od 16. apríla a na základe pôvodnej dohody malo vypršať v nedeľu. Prezident USA Donald Trump však vo štvrtok 23. apríla oznámil, že bude predĺžené do polovice mája.
Hoci sa počet útokov medzi Izraelom a Hizballáhom počas prímeria výrazne znížil, obe strany v nich pokračujú a vzájomne sa obviňujú z porušovania prímeria.
Izrael a Libanon nemajú oficiálne diplomatické vzťahy a od vzniku štátu Izrael sú formálne v stave trvalého konfliktu. Po vojne v roku 1948 vznikla medzi nimi de facto hranica, ale bez mierovej dohody.
