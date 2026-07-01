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Kac: Vojaci zostanú v bezpečnostných zónach na neurčito
Tel Aviv napriek prímeriu pokračuje v útokoch aj v Pásme Gazy, kde izraelské jednotky okupujú takmer 70 percent územia.
Autor TASR
Tel Aviv 1. júla (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu vyhlásil, že armáda zostane v takzvaných bezpečnostných zónach v Libanone, Sýrii a Pásme Gazy na neurčito. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kac tvrdí, že cieľom je ochrana izraelských obyvateľov a komunít pred „džihádistickými živlami“. „Nestiahneme sa z bezpečnostných zón,“ povedal na podujatí na počesť izraelských vojakov zabitých vo vojne v Libanone v roku 2006.
Minister okrem toho zopakoval, že ak Irán zaútočí na Izrael pre jeho operácie v Libanone, židovský štát bude reagovať „plnou silou“.
Izrael a Libanon dosiahli v júni rámcovú dohodu s cieľom „trvalého mieru a bezpečnosti“ medzi oboma krajinami. Zároveň umožní, aby sa izraelská armáda začala sťahovať z niektorých častí južného Libanonu.
Izraelskí predstavitelia vrátane premiéra Benjamina Netanjahua však údajne odmietli úplné stiahnutie svojich jednotiek z juhu susednej krajiny, kde armáda pokračuje v útokoch, ktorých deklarovaným cieľom sú militanti z hnutia Hizballáh. Títo predstavitelia tvrdia, že k stiahnutiu jednotiek dôjde až po tom, ako bude Hizballáh úplne odzbrojený.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva informovalo, že pri izraelských útokoch od začiatku vojny s Hizballáhom zahynulo takmer 4300 ľudí. Tel Aviv zase uvádza, že za rovnaké obdobie prišlo o život 38 jeho vojakov a jeden civilista.
Okrem toho Izrael opakovane útočil aj v Sýrii, a to po zvrhnutí dlhoročného prezidenta Bašára Asada v decembri 2024. Židovský štát tvrdí, že chce zriadiť demilitarizovanú zónu na juhu tejto krajiny.
Tel Aviv napriek prímeriu pokračuje v útokoch aj v Pásme Gazy, kde izraelské jednotky okupujú takmer 70 percent územia.
Kac tvrdí, že cieľom je ochrana izraelských obyvateľov a komunít pred „džihádistickými živlami“. „Nestiahneme sa z bezpečnostných zón,“ povedal na podujatí na počesť izraelských vojakov zabitých vo vojne v Libanone v roku 2006.
Minister okrem toho zopakoval, že ak Irán zaútočí na Izrael pre jeho operácie v Libanone, židovský štát bude reagovať „plnou silou“.
Izrael a Libanon dosiahli v júni rámcovú dohodu s cieľom „trvalého mieru a bezpečnosti“ medzi oboma krajinami. Zároveň umožní, aby sa izraelská armáda začala sťahovať z niektorých častí južného Libanonu.
Izraelskí predstavitelia vrátane premiéra Benjamina Netanjahua však údajne odmietli úplné stiahnutie svojich jednotiek z juhu susednej krajiny, kde armáda pokračuje v útokoch, ktorých deklarovaným cieľom sú militanti z hnutia Hizballáh. Títo predstavitelia tvrdia, že k stiahnutiu jednotiek dôjde až po tom, ako bude Hizballáh úplne odzbrojený.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva informovalo, že pri izraelských útokoch od začiatku vojny s Hizballáhom zahynulo takmer 4300 ľudí. Tel Aviv zase uvádza, že za rovnaké obdobie prišlo o život 38 jeho vojakov a jeden civilista.
Okrem toho Izrael opakovane útočil aj v Sýrii, a to po zvrhnutí dlhoročného prezidenta Bašára Asada v decembri 2024. Židovský štát tvrdí, že chce zriadiť demilitarizovanú zónu na juhu tejto krajiny.
Tel Aviv napriek prímeriu pokračuje v útokoch aj v Pásme Gazy, kde izraelské jednotky okupujú takmer 70 percent územia.