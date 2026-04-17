< sekcia Zahraničie
Kac: Vojenská operácia Izraelu proti Hizballáhu nie je ešte ukončená
Podľa jeho slov zostali na juhu Libanonu oblasti, v ktorých ešte militanti pôsobia.
Autor TASR
Tel Aviv 17. apríla (TASR) - Izraelská operácia proti libanonskej militantnej organizácii Hizballáh ešte nie je ukončená, vyhlásil v piatok izraelský minister obrany Jisrael Kac. Jeho vyjadrenie prišlo len niekoľko hodín po začiatku 10-dňové prímeria. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Pozemná operácia v Libanone a údery proti Hizballáhu priniesli mnoho úspechov, ale ešte nie sú ukončené,“ uviedol Kac v televíznom prejave.
Podľa jeho slov zostali na juhu Libanonu oblasti, v ktorých ešte militanti pôsobia. „Oblasť medzi bezpečnostnou zónou a líniou rieky Lítání, ktorá je v súčasnosti pod našou kontrolou, ešte nebola očistená od teroristov a zbraní,“ varoval minister. „To sa bude musieť uskutočniť buď diplomatickými prostriedkami, alebo pokračujúcou činnosťou izraelskej armády po skončení prímeria,“ dodal.
Prímerie medzi Izraelom a Libanonom oznámil americký prezident Donald Trump a vstúpilo do platnosti vo štvrtok o 23.00 SELČ. Ukončilo niekoľko týždňov trvajúci konflikt, ktorý si podľa libanonských úradov vyžiadal viac ako 2100 obetí a približne 1,2 milióna vysídlených.
V piatok sa začali vydávať späť do svojich domovov na juhu krajiny tisíce civilistov. Kac vysídlených Libanoncov vo svojom piatkovom prejave varoval, že v prípade obnovenia bojov by mohli opäť čeliť evakuácii.
„Ak sa boje obnovia, obyvatelia, ktorí sa vrátia do bezpečnostnej zóny, budú musieť byť evakuovaní, aby sa mohla misia dokončiť,“ dodal izraelský minister.
AFP s odvolaním sa na americké ministerstvo zahraničných vecí uvádza, že Izrael si v dohode o prímerí vyhradil právo naďalej útočiť na Hizballáh s cieľom zabrániť „plánovaným, bezprostredným alebo prebiehajúcim útokom“.
Militanti vo štvrtok prisľúbili, že prímerie budú rešpektovať, ak sa zastavia izraelské útoky na ich pozície. V piatok vyhlásili, že „budú držať prst na spúšti, pretože sa obávajú zrady nepriateľa“.
