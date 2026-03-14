Sobota 14. marec 2026
Kac: Vojna s Iránom ide do rozhodujúcej fázy

Na archívnej snímke Jisrael Kac. Foto: TASR/AP

Tel Aviv 14. marca (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac uviedol, že vojna proti Iránu „eskaluje“ a teraz vstupuje do „rozhodujúcej fázy, ktorá bude pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné.“ Informuje o tom agentúra AFP a web Times of Israel (TOI).

„Iba iránsky ľud to môže ukončiť prostredníctvom rozhodujúceho boja, až do pádu teroristického režimu a záchrany Iránu,“ dodal.

Tieto vyjadrenia ministra obrany zazneli na hodnotiacom stretnutí, ktoré mal Kac v sobotu ráno s náčelníkom generálneho štábu Izraelských obranných síl (IDF) Ejalom Zamirom a najvyšším vedením armády.

Pri najnovšom iránskom útoku balistickou raketou na Izrael nie sú hlásené žiadne zranenia. Ide o prvý takýto úder po viac ako 10 hodinách.

Prvotné informácie izraelskej armády naznačujú, že raketu pravdepodobne zachytila protivzdušná obrana. Sirény sa rozozvučali v najjužnejšom meste Ejlat.
