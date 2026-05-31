Kac vyzdvihol obsadenie hradu Beaufort v Libanone
Tel Aviv 31. mája (TASR) - Izraelské jednotky zostanú rozmiestnené na hrade Beaufort v južnom Libanone po tom, čo tento hrad obsadili v čase svojich rozšírených pozemných operácií, uviedol v nedeľu izraelský minister obrany Jisrael Kac. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters, denníka The Guardian a stanice al-Džazíra.
„Naši hrdinskí vojaci opäť osadili Beaufort a zostaneme tam ako súčasť bezpečnostnej zóny v Libanone,“ povedal Kac. „Táto kampaň sa ešte neskončila. Všetci sme odhodlaní zničiť moc Hizballáhu,“ dodal.
V nedeľu na sieti X napísal, že izraelské jednotky „rozšírili manévre v Libanone, prekročili rieku Lítaní a obsadili hrebeň Beaufortu - jeden z najdôležitejších strategických bodov na obranu osád v Galilei a na zaistenie bezpečnosti našich síl“. Každý, kto ohrozí izraelských civilistov podľa jeho slov postupne stratí svoje „strategické aktíva“.
Podľa armády bola najnovšia operácia zameraná na získanie kontroly nad spomínaným hradom a oblasti Wádí as-Salúkí, a zároveň na oslabenie bojovej sily militantov Hizbalahu a ich infraštruktúry.
Libanon sa bezprostredne nevyjadril k tomuto vývoju. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot však v nedeľu oznámil, že požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN o situácii v Libanone.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzdvihol obsadenie hradu, pričom podľa jeho slov ide o dramatický moment a zároveň významný obrat v politike, ktorú Izrael vedie.
K obsadeniu hradu nachádzajúceho sa neďaleko mesta Nabatíja došlo po niekoľkých dňoch leteckých útokov a intenzívnych bojov v okolitých dedinách, kde izraelské jednotky podľa svojich tvrdení bojujú proti Hizballáhu.
Podľa agentúry AP toto obsadenie predstavuje významný vývoj v najnovšej vojne medzi Izraelom a Hizballáhom, ktorú 17. apríla pozastavilo prímerie, no vzájomné útoky naďalej pokračujú.
