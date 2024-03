Kac žiada radu OSN o nátlak na Hamas v otázke rukojemníkov

New York 12. marca (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac v pondelok apeloval na Bezpečnostnú radu OSN, aby vyvinula tlak na palestínske militantné hnutie Hamas, aby prepustilo rukojemníkov unesených po útokoch na Izrael z vlaňajšieho októbra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Kac vystúpil pred 15-člennou radou, ktorá sa zišla, aby prerokovala minulotýždňovú správu OSN. V nej sa uvádza, že existujú "opodstatnené dôvody domnievať sa", že pri útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra došlo na viacerých miestach k sexuálnemu násiliu vrátane znásilnenia.



"Žiadame vás, aby ste odsúdili zločiny sexuálneho násilia, ktoré títo barbari spáchali v mene moslimského náboženstva. Žiadam Bezpečnostnú radu OSN, aby vyvinula čo najväčší tlak na organizáciu Hamas, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila" rukojemníkov, uviedol šéf izraelskej diplomacie.



Vyzval, aby boli na Hamas uvalené sankcie a toto radikálne hnutie obvinil zo zločinov "horších ako teroristické činy al-Káidy, Islamského štátu a iných teroristických organizácií". Kac tiež požaduje, aby BR OSN označila Hamas za teroristickú organizáciu.



BR OSN v dvoch vlaňajších rezolúciách deklarovala požiadavku okamžite a bezpodmienečne prepustiť všetkých rukojemníkov zajatých Hamasom. V súčasnosti rokuje o rezolúcii, ktorú navrhli USA. Jej znenie odsudzuje útok Hamasu zo 7. októbra "ako aj branie a zabíjanie rukojemníkov, vraždy civilistov a sexuálne násilie vrátane znásilnenia".



Pri bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra zabili komandá Hamasu vyše 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že približne 130 z nich je stále v zajatí, do čoho však zarátavajú aj približne 30 pravdepodobne mŕtvych.



Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo vyše 31.000 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Podľa Izraela k počtu obetí prispieva skutočnosť, že Hamas využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty, keď umiestňuje vojenské zariadenia do civilných objektov.