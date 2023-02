Káčer je provokatér, reagoval maďarský štátny tajomník T. Menczer

Budapešť 22. februára (TASR) - Štátny tajomník rezortu maďarskej diplomacie Tamás Menczer v stredu reagoval na kritické vyjadrenia dočasne povereného ministra zahraničných vecí SR Rastislava Káčera a označil ho za "provokatéra". Káčer v statuse poslal odkaz tým, ktorí chcú mier za cenu zničenia Ukrajiny. S odvolaním sa na server mandiner.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Rastislav Káčer je provokatér, podľa toho sa k nemu treba aj správať. O Rastislavovi Káčerovi sa nedávno vyjadril predseda zahraničného výboru parlamentu Zsolt Németh a my sa s jeho názorom úplne stotožňujeme. Provokácii nenaletíme!" uviedol Menczer.



Káčer na súkromnom účte na sociálnej sieti v utorok počas cesty vlakom z Bruselu do Londýna uzavrel rozsiahly komentár o postojoch k vojne na Ukrajine slovami: "Pre kolaborantov Putina a zvlášť pre tých našich v Karpatskej kotline a Felvidéku, pre všetkých, ktorí chcú mier za cenu zničenia Ukrajiny mám jediný odkaz: !"



Server pripomenul, že Németh komentoval predchádzajúce Káčerove vyjadrenie, že ak by bol ruský prezident Vladimir Putin na Ukrajine úspešnejší a jeho jednotky by prišli až po slovensko-ukrajinskú hranicu, SR by dnes čelila územným nárokom Maďarska.



"Pána Káčera dobre poznám, keďže bol veľvyslancom v Budapešti, stretol som sa s ním viackrát. Musím povedať, že mám veľké obavy o jeho duševné zdravie. A radím mu, aby urýchlene navštívil psychiatra," povedal Németh po pondelňajšej bratislavskej schôdzke predsedov zahraničných výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4).











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)