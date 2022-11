Káčer je znepokojený situáciou na severe Kosova

Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovensko so znepokojením sleduje vývoj na severe Kosova a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby konali zdržanlivo s cieľom zaistiť bezpečnosť, istotu a stabilitu. V sobotu to v príspevku na sociálnej sieti uviedol slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer, informuje TASR.



Napätie medzi Srbskom a Kosovom sa tento rok obnovilo po tom, ako Priština avizovala zákon, podľa ktorého musia Srbi žijúci v Kosove vymeniť staré poznávacie značky – spred vojny v rokoch 1998-1999, ktorá viedla k nezávislosti – za nové, vydávané kosovskými úradmi. USA a EÚ žiadali, aby Priština tento krok ešte odložila.



Kosovská vláda uviedla, že do 21. novembra bude srbských vodičov áut na ich novú povinnosť len upozorňovať, no po tomto termíne začne udeľovať pokuty. Od konca januára 2023 už budú môcť jazdiť len vozidlá s novými poznávacími značkami a po 21. apríli 2023 už bude odporcom tohto nariadenia hroziť konfiškácia vozidiel.



"Za týchto okolností by návrh EÚ (a USA) na 12-mesačný odklad rozhodnutia o poznávacích značkách pomohol upokojiť situáciu," napísal Káčer na Twitteri. Dodal, že otvorené otázky možno vyriešiť iba konštruktívnym zapojením sa do dialógu.



Srbsko neuznáva nezávislosť, ktorú Kosovo vyhlásilo v roku 2008, a Srbi žujúci na severe tejto bývalej srbskej provincie považujú za svoje hlavné mesto Belehrad, nie Prištinu. Kosovo aj Srbsko chcú vstúpiť do Európskej únie, ktorá podmieňuje pokrok v tomto smere normalizáciou ich vzájomných vzťahov.