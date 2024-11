Kac:Izrael by v prípade porušenia navrhovaného prímeria zakročil silou

Jeruzalem 26. novembra (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok upozornil, že akékoľvek porušenie navrhovaného prímeria medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh by spôsobilo, že Izrael použije silu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



"Ak nebudete konať, urobíme to my, silou," povedal Kac osobitnej koordinátorke OSN pre Libanon Jeanine Hennis-Plasschaertovej. Dodal, že Izrael bude v budúcnosti pri obrane svojich bezpečnostných záujmov uplatňovať "nulovú toleranciu".



"Každý dom obnovený v južnom Libanone a používaný ako teroristická základňa bude zničený, každé prezbrojenie a preskupenie teroristov bude napadnuté, každý pokus o presun zbraní bude zmarený a každá hrozba voči našim silám alebo našim občanom bude okamžite eliminovaná," uviedol Kac.



Izraelské ministerstvo obrany vo vyhlásení dodalo, že predchádzajúca situácia, keď bol Hizballáh schopný budovať vojenské kapacity v južnom Libanone napriek prítomnosti mierových síl OSN (UNIFIL), nebude tolerovaná.



Boje medzi izraelskou armádu a proiránskym libanonským hnutím Hizballáh prudko eskalovali koncom septembra. Návrh dohody o prímerí v utorok prerokuje izraelský bezpečnostný kabinet, pripomína agentúry AFP. Washington vyjadril optimizmus, že dohoda je blízko.