Kaczyňského opäť zvolili za predsedu strany Právo a spravodlivosť

Varšava 3. júla (TASR) - Jaroslawa Kaczyňského v sobotu opäť zvolili za predsedu poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Stalo sa tak na zjazde strany vo Varšave, informovala agentúra PAP.



Kaczyňski, jeden zo zakladateľov PiS, vo svojom prejave k členom strany po svojom znovuzvolení vyhlásil, že to bude jeho posledné päťročné obdobie vo funkcii šéfa PiS.



"Dovoľte mi, aby som vám vyjadril vďačnosť za znovuzvolenie. Skutočne som neočakával, že by som mohol mať v tak zložitých časoch tak málo súperov," uviedol Kaczyňski. Poznamenal, že PiS "čakajú obrovské úlohy a veľké šance - šance pre Poľsko, šance vynahradiť stáročné resty".



Jaroslaw Kaczyňski je šéfom PiS od januára 2003, keď nahradil vo funkcii svojho brata Lecha - ten bol vodcom PiS v rokoch 2001-2003.



Bývalý šéf Európskej rady Donald Tusk sa v sobotu stal predsedom poľskej hlavnej opozičnej strany Občianska platforma (PO). Nahradil Borysa Budku, ktorý predtým rezignoval.



Tusk návratom na poľskú politickú scénu tak obnoví rivalitu so šéfom PiS Jaroslawom Kaczyňským, poznamenala agentúra AFP.



Ďalšie parlamentné voľby sú naplánované na rok 2023, vládna koalícia však podľa politických komentátorov potenciálne môže vypísať predčasné voľby s cieľom vyhnúť sa hlasovaniu o nedôvere.



V prieskume verejnej mienky inštitútu IBRiS zo začiatku týždňa vyjadrilo vládnej koalícii na čele s PiS podporu 34 percent opýtaných, pričom hnutiu Poľsko 2050 17,1 percenta a PO 16,9 percenta opýtaných.