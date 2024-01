Kaczyňského strana zvolala zhromaždenie na obranu médií a demokracie

Varšava 11. januára (TASR) - Strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá je najväčšou opozičnou stranou v Poľsku, usporiadala vo štvrtok vo Varšave protest proti krokom novej vlády.



Ako informovala agentúra PAP, medzi účastníkmi akcie nazvanej Protest slobodných Poliakov sú líder PiS Jaroslaw Kaczyňski, bývalý premiér Mateusz Morawiecki a šéf poslaneckého klubu PiS Mariusz Blaszczak.



Demonštrácia sa začala vo štvrtok popoludní pred poľským parlamentom, v ktorom strana PiS vo voľbách 15. októbra stratila väčšinu. Na základe výsledkov volieb došlo v polovici decembra 2023 aj k výmene vlády, keď kabinet vedený PiS nahradila nová vláda Donalda Tuska.



Líder PiS Kaczyňski už minulý týždeň vyzýval Poliakov, aby sa pripojili k protestu "na obranu slobody prejavu, slobody médií a... demokracie". Konštatoval, že v Poľsku "máme dnes skutočný problém s demokraciou". Tvrdil tiež, že cieľom novej vlády je "naplniť očakávania EÚ" a transformovať Poľsko na "oblasť obývanú Poliakmi a ovládanú zvonku".



Demonštrácia sa koná krátko po tom, ako nová vláda v decembri urobila zmeny vo vedení verejnoprávnych médií s cieľom odpolitizovať ich; podľa nej boli totiž pod vplyvom donedávna vládnucej strany PiS a kritikmi bývalej konzervatívnej vlády bývali označované za jej propagandistické krídlo.



Nová vláda, jej minister kultúry Bartlomiej Sienkiewicz, svoje konanie vysvetľovali snahou obnoviť nestrannosť štátnych médií v Poľsku.



PiS však naďalej tvrdí, že tieto kroky boli vykonané v rozpore so zákonom a mali za následok obmedzenie slobody a plurality médií.



Expremiér Morawiecki napr. deklaroval, že "by nemalo byť dovolené, aby sa porušovanie pravidiel demokracie stalo novou normou". "Musíme stáť bok po boku a brániť hodnoty, ktoré sú základom Poľska," vyzýval.



Politici PiS vo svojich stanoviskách tiež ostro odsúdili uväznenie bývalého poľského ministra vnútra Mariusza Kamiňského a jeho zástupcu Macieja Wasika, oboch z PiS, ktorí sú stíhaní pre zneužitie moci. Oboch zadržali policajti v Prezidentskom paláci a v utorok večer ich previezli do väzenia.