Kaczyňski: Agresia Ruska proti Ukrajine je dnes menej pravdepodobná

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Varšava 16. februára (TASR) - Rusko používa svoje ozbrojené sily na destabilizáciu Ukrajiny, ale dnes je menej pravdepodobné, že ich použije na začatie vojny, aj keď sa to stále nedá vylúčiť, vyhlásil v stredu líder poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski. Citovala to poľská tlačová agentúra PAP.Predseda PiS pre stanicu Program 1 Poľského rozhlasu povedal, že rusko-ukrajinská situácia sa dnes zdá lepšia než včera či predvčerom." povedal Kaczyňski.Podľa mienky Kaczyňského je teraz viac dôvodov než pred 48 hodinami na to, aby prevládalo presvedčenie, že ruská agresia nenastane.Dodal: "" uviedol Kaczyňski.Rusko zhromaždilo na hraniciach Ukrajiny približne 130.000 vojakov, čo niekoľko týždňov vyvoláva obavy z invázie, ale objavili sa správy, že Rusko časť vojakov už sťahuje na pôvodné základne. Západ však tvrdí, že tieto vyhlásenia Moskvy nepotvrdzujú žiadne dôkazy, ale stále je zástancom diplomatického riešenia krízy.