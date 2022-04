Kaczyňski by uvítal väčšiu vojenskú prítomnosť USA v Európe

Varšava/Washington 4. apríla (TASR) - Poľsko by uvítalo, keby v Európe pôsobilo ďalších 50.000 amerických vojakov. Uviedol to v nedeľu líder tamojšej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



"Poľsko by sa potešilo, keby Američania zvýšili svoju vojenskú prítomnosť v Európe zo súčasných 100.000 vojakov na 150.000 v dôsledku zvyšujúcej sa agresivity Ruska," uviedol Kaczyňski v rozhovore pre nemecké noviny Welt am Sonntag. Okrem toho vyzval na tvrdšie kroky voči Moskve v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.



Kaczyňski takisto uviedol, že Poľsko by bolo "otvorené" umiestneniu jadrových zbraní na svojom území. Dodal však, že o takomto kroku sa v súčasnosti neuvažuje.



Líder PiS v rozhovore zároveň kritizoval kroky nemeckej vlády. Vyhlásil, že Berlín "by mohol dodať Kyjevu viac zbraní" a postaviť sa aj za ropné embargo proti Rusku. Podľa Kaczyňského by mala spolková republika reagovať "konštruktívnejšie" na nepriateľské kroky Moskvy.



Pred ruskou inváziou na Ukrajinu bolo v Európe približne 80.000 amerických vojakov, pripomenula DPA. Severoatlantická aliancia zareagovala na agresívny krok Ruska zvýšením svojej vojenskej prítomnosti vo východnom krídle NATO. Na mimoriadnom summite Aliancia oznámila vytvorenie štyroch nových bojových skupín v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.