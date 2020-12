Kaczyňski chce za predsedu vládnej PiS kandidovať poslednýkrát

Varšava 21. decembra (TASR) - Predseda poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski v pondelok avizoval, že sa o predsednícky post v tejto strane bude uchádzať už len raz. Poslednýkrát by naň mal kandidovať na zjazde PiS, ktorý by sa mal konať po skončení pandémie nového koronavírusu, informuje poľská agentúra PAP.



"Hneď ako sa skončí pandémia, sa bude konať stranícky zjazd a voľby (predsedu)... Budem kandidovať znova, avšak určite už poslednýkrát," povedal Kaczyňski v rozhovore pre denník Rzeczpospolita. "Samozrejme, nejde o oznámenie môjho odchodu (z politiky)," dodal.



PAP však uviedla, že takéto oznámenie by mohlo byť začiatkom konca kariéry jedného z najvplyvnejších poľských politikov v postsocialistickej ére tejto krajiny. Samotný Kaczyňski povedal, že v strane "je veľa oveľa mladších", ktorí by ho mohli nahradiť.



Stranícky zjazd PiS sa pôvodne mal konať na jeseň, pre pandémiu ho však odložili. Aktuálne sa zdá, že by sa mohol konať v prvej časti roka 2021, uvádza PAP.



Kaczyňski sa stal v októbri vicepremiérom. Dovtedy však dlhodobo vo vláde nezastával nijakú funkciu a bol len poslancom v Sejme (dolnej komore parlamentu). Napriek tomu je dlhodobo považovaný za najvplyvnejšieho poľského politika, ako aj tvorcu politiky PiS.