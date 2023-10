Kaczyňski dal pred televíznou debatou s Tuskom prednosť voličom

Varšava 10. októbra (TASR) - Líder poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski sa vyhol účasti v predvolebnej debate, ktorú v pondelok večer vysielala provládna televízia TVP.



TVP však tesne pred debatou naživo odvysielala Kaczyňského stretnutie so sympatizantmi PiS v meste Przysucha v strednom Poľsku, doplnila vo svojej správe agentúra AP, ktorá pripomenula, že parlamentné voľby sa v Poľsku uskutočnia túto nedeľu.



Nedeľné hlasovanie rozhodne o tom, či vládnuca konzervatívna PiS získa bezprecedentné tretie funkčné obdobie a bude pokračovať vo svojej euroskeptickej politike, alebo či sa k moci v Poľsku dostanú opozičné sily, konštatovala agentúra AP.



Televízna debata sa sústredila na témy ako migrácia, dôchodkový vek a sociálne dávky, nezamestnanosť, majetok štátu a bezpečnosť.



Podľa AP je predvolebná kampaň PiS postavená na diskreditácii lídra opozície Donalda Tuska, bývalého premiéra a bývalého najvyššieho predstaviteľa Európskej únie. Vystúpenie v diskusii vysielanej naživo bolo tak preňho šancou osloviť a presvedčiť i vládnych podporovateľov.



Debate, v ktorej sa zúčastnili lídri šiestich strán a koalícií kandidujúcich v nedeľných voľbách, dominoval spolu s Tuskom úradujúci premiér Mateusz Morawiecki, ktorý zastupoval PiS. Obaja sa pritom snažili svojho hlavného súpera – a jeho politiku – prezentovať v zlom svetle, konštatovala AP.



Tusk okrem toho kritizoval i neprítomnosť Kaczyňského v štúdiu, pričom ho obvinil, že má z televízneho duelu s ním strach. Morawiecki kontroval tým, že Tuska označil za zbabelca pre to, že nenavštívil Ukrajinu bojujúcu proti Rusku.



AP pripomenula, že práve debatný duel Tuska s Kaczyňským v roku 2007 výrazne ovplyvnil výsledok vtedajších parlamentných volieb: Tuskova strana zvíťazila a potom vládla osem rokov.



Kaczyňski, vtedajší úradujúci prezident, a jeho strana prehrali aj pre to, že Tusk v diskusii pôsobil ako lepšie zorientovaný v problémoch bežných ľudí, doplnila AP.



K ďalším účastníkom hodinovej debaty v TVP patrili Szymon Holownia z centristicko-agrárnej koalície Tretia cesta; Joanna Scheuringová-Wielgusová zastupujúca stranu Ľavica; spolulíder krajne pravicovej formácie Konfederácia Krzysztof Bosak; ako aj Krzysztof Maj z hnutia Nestranícki aktivisti miestnych samospráv (BS).



Strana PiS s podporou okolo 35 percent v prieskumoch verejnej mienky síce vedie, ale napriek tomu jej hrozí strata väčšiny v parlamente.



Jej rival, Občianska koalícia (KO) vedená Tuskom, zaostáva len o niekoľko bodov a v poslednom čase jej popularita u časti voličov stúpa. KO a ďalšie dve opozičné skupiny majú spolu väčšiu podporu ako vládnuca strana, no sú oslabené tým, že nekandidujú spoločne. Rozhodujúcim faktorom tak bude ich výkon v záverečnej časti predvolebnej kampane.



Tusk a jeho spojenci obviňujú Kaczyňského PiS z narúšania demokratických základov krajiny tým, že strana PiS prevzala kontrolu nad súdnou mocou a verejnoprávnymi médiami a nasmerovala krajinu na cestu, ktorá by ju mohla vyviesť z Európskej únie.



PiS však trvá na tom, že nemá v úmysle dosiahnuť vystúpenie Poľska z EÚ. Počas kampane PiS sľubuje, že bude pokračovať vo svojej sociálnej politike, chrániť bezpečnosť krajiny a brániť ju pred vstupom migrantov.