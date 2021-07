Kaczyňski ohlásil deklaráciu európskych konzervatívnych strán

Varšava 2. júla (TASR) - Líder poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a vicepremiér Jaroslav Kaczyňski v piatok ohlásil podpísanie deklarácie zameranej na "ochranu európskych hodnôt" a "suverenity národov", ku ktorej sa pripojili konzervatívne, nacionalistické a pravicové strany z mnohých krajín EÚ. Informovala o tom agentúra PAP.



Deklaráciu okrem Kaczyňského podpísali napríklad maďarský premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán, šéfka francúzskeho Národného združenia Marine Le Penová, líder talianskej Ligy Severu Matteo Salvini či šéf španielskej strany Vox Santiago Abascal.



Podpis pripojili aj predstavitelia podobne orientovaných strán z Bulharska, Belgicka, Dánska, Estónska, Fínska, Grécka, Holandska, Litvy, Rakúska a Rumunska. Spomedzi talianskych strán sa k deklarácii pripojilo aj euroskeptické zoskupenie Bratia Talianska.



Kaczyňski uviedol, že podpis spoločného vyhlásenia bol motivovaný prebiehajúcou Konferenciou o budúcnosti Európy, ktorej ciele sú podľa neho nejasné. Tvrdí, že táto séria diskusií, iniciovaná európskymi inštitúciami, by mohla vyústiť do zásadných politických zmien, ktoré by mohli uvrhnúť EÚ do hlbokej krízy.



Poľský vicepremiér v tejto súvislosti vyjadril názor, že Európska únia smeruje k "superštátu, centralizácii a kultúrnej revolúcii, ktorej cieľom je zničenie tradičných spoločenských štruktúr" a ktorá povedie k "radikálnemu obmedzeniu slobody".



Tieto otázky vnímajú signatári deklarácie podľa Kaczyňského rovnako alebo veľmi podobne a preto sa rozhodli spoločne predložiť alternatívu k súčasnému smerovaniu EÚ. Vyjadril pritom presvedčenie, že k vyhláseniu sa neskôr pripoja aj ďalšie politické strany a hnutia z európskych krajín.