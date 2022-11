Kaczyňski: Plot na hraniciach Poľska s Kalinigradom môže nahradiť múr

Varšava 7. novembra (TASR) - Plot na hraniciach medzi Poľskom a ruskou enklávou Kaliningrad by mohol byť v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie nahradený múrom. V pondelok to povedal predseda poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Poľsko začalo minulý týždeň s výstavbou 2,5 metra vysokého a tri metre dlhého plota, ktorý bude pozostávať z troch radov žiletkového drôtu, aký používa armáda na celom svete.



Rozhodnutie vystavať dočasnú bariéru, ktoré má byť dokončená o mesiac, súvisí s hustejším leteckým spojením z Blízkeho východu a severnej Afriky do Kaliningradu. Varšava podozrieva Rusko, že plánuje podporovať ilegálnu emigráciu ázijských a afrických utečencov do Poľska.



"Ak sa situácia zhorší, postaví sa aj múr – taký, ako na poľsko-bieloruských hraniciach... Skrátka, musíme sa brániť," vyhlásil Kaczyňski. Dodal, že utečenci z Blízkeho východu, ktorí prichádzajú do Kaliningradsej oblasti, by mohli byť využití rovnakým spôsobom, ako na hraniciach medzi Poľskom a Bieloruskom. Poľsko totiž obviňuje Moskvu a Minsk zo zneužívania migrantov v rámci tzv. hybridnej vojny zameranej na destabilizáciu Európy.



Agentúra PAP pripomína, že Poľsko na začiatku októbra dokončilo na svojich hraniciach s Bieloruskom výstavbu 186 kilometrov dlhého oceľového múru so žiletkovým drôtom navrchu. V súčasnosti naň inštaluje tzv. elektronickú bariéru, ktorá bude pozostávať z kamier, termovízneho vybavenia a senzorov.