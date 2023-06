Kaczyňski: Poľsko posilní hranice s Bieloruskom

Varšava 29. júna (TASR) - Poľsko posilní obranu svojej východnej hranice v reakcii na prítomnosť ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny v Bielorusku. K hranici rozmiestni viac vojakov a vybuduje prekážky. V stredu to oznámil podpredseda poľskej vlády Jaroslaw Kaczyňski. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



"Na základe údajov, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii, by tam mohlo byť 8000 vojakov [Vagnerovej skupiny]," dodal Kaczyňski. Táto skutočnosť môže podľa neho znamenať "novú fázu hybridnej vojny, náročnejšiu než bola tá, ktorej sme čelili doteraz".



Vzniknutá situácia je podľa Kaczyňskéo nebezpečná rovnako pre Ukrajinu, ako aj pre ďalšie štáty susediace s Bieloruskom, predovšetkým Litvu a Poľsko. Varšava však bude podľa jeho slov "pripravená odraziť útoky takejto nebezpečnej, ale hlboko demoralizovanej vojenskej skupiny".



Kaczyňski sa obáva, že prítomnosť Vagnerovej skupiny v Bielorusku môže znovu vyvolať migračný tlak, aký Poľsko zažilo na jeseň 2021. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vtedy pozval veľké množstvo migrantov, najmä z Blízkeho východu a Afriky, pod prísľubom jednoduchého prístupu do EÚ cez Poľsko.



Majiteľ Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa počas minulého víkendu pokúsil o vzburu proti ruskému vojenskému veleniu, ktorú však ukončil už po jednom dni. Riešenie krízy sa ponúkol sprostredkovať Lukašenko. Prigožin ťaženie svojich jednotiek na Moskvu ukončil po tom, ako jemu a jednotkám Vagnerovej skupiny Lukašenko prisľúbil bezpečné útočisko na území Bieloruska.