Kaczyňski: Poľsko zvýši prídavky na deti, lieky budú pre ne zadarmo

Varšava 14. mája (TASR) - Poľská vláda zvýši od roku 2024 mesačné prídavky na deti zo súčasných 500 na 800 zlotých (175,56 eura). Oznámil to v nedeľu predseda vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Takáto podpora rodín je pod heslom "Rodina 500 plus" už od roku 2016 jedným z vlajkových projektov PiS. "Od nového roka to nebude 500 ale 800 plus," povedal Kaczyňski na predvolebnom zjazde PiS. Ohlásil aj ďalšie opatrenia, ktoré majú zmierniť životné náklady Poliakov. Lieky budú podľa jeho slov zadarmo dostupné pre ľudí nad 65 a pod 18 rokov a vláda tiež zruší mýto na štátnych diaľniciach.



Vyplácanie prídavkov na deti predstavuje v súčasnosti v štátnom rozpočte 40 miliárd zlotých ročne (8,8 miliardy eur). Kaczyňski neuviedol o koľko táto položka po ich zvýšení v rozpočte narastie, vyjadril však presvedčenie, že k inflácii neprispeje.



"Dúfame, že inflácia bude v novom roku nízka, takže táto nová finančná injekcia nebude hrozbou pre návrat inflačných tendencií," povedal Kaczyński. Inflácia sa v apríli v Poľsku znížila z marcových 16,1 na 14,7 percenta, pričom poľská centrálna banka očakáva, že do konca roka bude už len jednociferná.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki na Twitteri napísal, že vláda sa bude návrhmi PiS zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.



Ďalší zjazd PiS sa má konať v júni, pričom parlamentné voľby prebehnú v Poľsku na jeseň.