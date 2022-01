Kaczyňski priznal, že Poľsko kúpilo špinonážny softvér Pegasus

Varšava 7. januára (TASR) - Líder poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski priznal, že Poľsko kúpilo izraelský špionážny softvér Pegasus. Odmietol však tvrdenia, že by ho vláda využívala na sledovanie politických oponentov, informovala v piatok agentúra AP.



Kanadskí experti na kybernetickú bezpečnosť v decembri uviedli, že spajvér Pegasus od izraelskej firmy NSO bol použitý na sledovanie popredných predstaviteľov poľskej opozície. Vládni činitelia tieto obvinenia dôrazne popreli, pričom nepriznali ani používanie tohto softvéru poľskými tajnými službami.



Pre škandál, ktorý tieto tvrdenia vyvolali, sa v miestnej tlači vžilo označenie "poľský Watergate". Líder poľskej opozície Donald Tusk v tejto súvislosti hovoril o najväčšej kríze demokracie v Poľsku od pádu komunizmu.



Jaroslaw Kaczyňski v rozhovore pre týždenník Sieci uviedol, že Pegasus používajú tajné služby mnohých krajín sveta v rámci boja proti zločinu a korupcii. Zdôraznil, že v porovnaní s predchádzajúcim programom tohto druhu umožňuje aj monitorovanie šifrovaných správ.



"Nebolo by dobré, keby poľské tajné služby nemali takýto nástroj," povedal Kaczyňski v rozhovore, ktorý vyjde v pondelok, ale úryvky z neho zverejnil už v piatok spravodajský server wPolityce.pl.



Vicepremiér Kaczyňski, považovaný za najvplyvnejšieho poľského politika, v tejto súvislosti odmietol výzvy na vytvorenie parlamentnej vyšetrovacej komisie. Tá by podľa opozície mala preskúmať, či nasadenie softvéru Pegasus neovplyvnilo výsledky ostatných poľských parlamentných volieb.



"Kampaň pred voľbami v roku 2019 nijako neovplyvnil Pegasus, spravodajské služby ani tajne získané informácie. (Opozícia) prehrala, pretože prehrala. Nemala by si teraz vymýšľať takéto výhovorky," vyhlásil Kaczyňski.



Podľa neho žiadna kauza Pegasus v skutočnosti neexistuje a ide len o obyčajnú "hystériu" poľskej opozície.



Citizen Lab, výskumná skupina špecializujúca sa na problematiku kybernetickej bezpečnosti pôsobiaca na Torontskej univerzite, uviedla, že Pegasus bol podľa jej zistení nasadený voči prokurátorke a kritičke poľskej vlády Ewe Wrzosekovej či poslancovi Krzysztofovi Brejzovi, ktorý v roku 2019 koordinoval predvolebnú kampaň najväčšej opozičnej strany Občianska platforma (PO). Týmto spôsobom mal byť sledovaný aj právnik Roman Giertych, ktorý sa angažuje vo viacerých kauzách voči vládnucej strane PiS.



Vo štvrtok tvrdenia kanadských expertov týkajúce sa špecificky Krzysztofa Brejzu potvrdila aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Podľa nej došlo k niekoľkým útokom na Brejzov telefón, pričom takto získané správy boli upravené a zneužité poľskými štátnymi médiami na očiernenie opozície.