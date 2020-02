Kaczyňski: Reforma súdnictva v Poľsku musí pokračovať

Varšava 26. februára (TASR) - Poľsko musí pokračovať v reforme súdnictva, aby si opäť získalo dôveru verejnosti, vyhlásil predseda vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski. Správu priniesla v stredu agentúra DPA.



Reformy predstavené stranou po jej nástupe k moci v roku 2015 sa nestretli s pochopením v Bruseli, ktorý sa obáva ohrozenia nezávislosti súdnictva.



Kaczyňski obavy Únie odmieta. "Nikto sa nesnaží zničiť nezávislosť súdov," povedal v stredajšom rozhovore pre provládny týždenník Gazeta Polska. Cieľom reformy je podľa neho "opätovne nastoliť základnú vládu práva".



Kaczyňski tvrdí, že Poľsko v súčasnosti zažíva "rebéliu veľkej skupiny sudcov, ktorá si chce udržať svoje privilegované postavenie a ujsť zodpovednosti".



"Veľký počet sudcov nedodržiava zákony. Je to prekážka v rozvoji Poľska," vyhlásil Kaczyňski.



Dôležitým medzníkom podľa neho budú prezidentské voľby naplánované na 10. mája. Kaczyňski zdôraznil, že pre úspech reformy je znovuzvolenie Andrzeja Dudu kľúčové.



"Porážka v májových voľbách by znamenala koniec možnosti zaviesť odvážne zmeny," povedal.



Kaczyňski sa nevyhol kritike Súdneho dvora Európskej únie (ESD), ktorý podľa neho podporuje poľskú opozíciu a chová sa ako politická strana.



ESD v minulosti zablokoval jedno z opatrení poľskej reformy, ktoré znižovalo vek odchodu sudcov do dôchodku. Teraz skúma nový disciplinárny systém pre sudcov, ktorý poľský parlament odobril v januári.