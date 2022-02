Kaczyňski: Rozhodnosť Západu znižuje riziko rusko-ukrajinskej vojny

Varšava 2. februára (TASR) - Čím viac rozhodnosti Západ prejaví v prebiehajúcom rusko-ukrajinskom konflikte, tým menšia je pravdepodobnosť vojny, vyhlásil v stredu líder vládnej poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski v interview pre tlačovú agentúru PAP.



Kaczyňski povedal, že situácia okolo Ukrajiny je pre Západ veľmi ťažkou skúškou, a poznamenal, že ak sa Západ prejaví v konflikte ako tá slabšia strana, Rusko to bude vnímať ako "zelenú" pre svoj ďalší expanzionizmus (rozpínanie na úkor iného geografického priestoru, štátu atď.).



"Západ, vrátane Poľska, stojí pred veľmi dôležitou skúškou. Ak v nej zlyhá, otvorí to cestu ďalšiemu ruskému expanzionizmu. Čím ráznejší bude Západ vo svojom postoji, tým menšie sú šance na vojnu," citovala PAP Kaczyňského.



K nedávnemu tvrdeniu ukrajinského ministra obrany, že ozbrojený konflikt Ukrajiny a Ruska postihne Poľsko výrazne viac než ostatné krajiny, Kaczyňski povedal, že Poľsko sa pravdepodobne stane cieľom utečencov.



Vysvetlil, že na Rusko, ruského prezidenta Vladimira Putina a oligarchov je potrebné uvaliť sankcie, a to nielen ekonomické, ale aj osobné. "Obávajú sa možnosti, že na Putina budú uvalené sankcie," dodal Kaczyňski.