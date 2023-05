Kaczyňski: Rusko bude pred voľbami v Poľsku podnikať provokácie

Varšava 31. mája (TASR) - Je "takmer isté", že Rusko bude podnikať v Poľsku provokácie pred tohtoročnými jesennými parlamentnými voľbami, povedal predseda poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski. Správu v stredu priniesla tlačová agentúra PAP.



Strana PiS je v poľskej vládnej koalícii dominantná.



Kaczyňski v interview pre týždenník Gazeta Polska zverejnenom v stredu takisto naznačil, že na provokáciách sa budú možno podieľať aj jeho politickí odporcovia.



V Poľsku sa majú konať parlamentné voľby na jeseň, ale ich termín ešte nestanovili.



"Je takmer isté, že Rusko bude pred voľbami v Poľsku podnikať provokácie," vyhlásil Kaczyňski. Tvrdí, že opozícia tiež zrejme chce nejakým spôsobom provokovať. "Nemusia (s Ruskom) spolupracovať, ale mohli by," pokračoval šéf PiS. "Každá strana bude ťažiť z dôsledkov akcií tej druhej strany," doplnil.



V Poľsku má vzniknúť výbor na vyšetrovanie ruského vplyvu. Zákon o jeho zriadení z dielne vládnucej PiS však kritici vnímajú ako nástroj na odstránenie politických oponentov vlády z politického života, predovšetkým opozičného lídra Donalda Tuska.



Zákon už schválil poľský parlament a podľa niektorých kritikov môže ovplyvniť výsledok jesenných parlamentných volieb. Tvrdia tiež, že porušuje poľskú ústavu, a opozícia preto prezidenta Andrzeja Dudu vyzvala, aby ho odmietol.



Deväť členov výboru vymenuje dolná komora parlamentu a budú rozhodovať, či vyšetrovaní jednotlivci v rokoch 2017-22 podľahli vplyvu Ruska. Môže im udeliť prísne tresty a zakázať výkon verejnej funkcie. Podľa kritikov sa tým porušuje právo občanov na nezávislý súd.



Zákon predpokladá, že výbor by vo svojej činnosti pokračoval aj po zmene moci po voľbách. Podľa mnohých preto ide o nástroj na to, aby PiS disponovala mocou aj po prípadnej prehre vo voľbách.



Európska únia vyjadrila nad výborom na vyšetrovanie ruského vplyvu v Poľsku znepokojenie. Americká diplomacia vo vyhlásení upozornila, že nový zákon by mohol byť "zneužitý na obmedzovanie slobodných a spravodlivých volieb v Poľsku".