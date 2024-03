Kaczynski sa bude uchádzať o znovuzvolenie vo vedení PiS

Varšava 2. marca (TASR) - Predseda poľskej opozičnej strany Právo a Spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski v sobotu oznámil, že bude znovu kandidovať na post šéfa strany. Snem PiS sa uskutoční v budúcom roku, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



"Dnes hovorím jasne: predložím svoju kandidatúru na predsedu PiS a budem žiadať o znovuzvolenie na ďalšie funkčné obdobie," uviedol 74-ročný Kaczynski, ktorý je šéfom PiS od roku 2003.



Podľa PAP ide o zmenu v jeho politických plánoch, pretože pôvodne tvrdil, že súčasný mandát vo vedení strany bol jeho posledný. Politik svoje rozhodnutie opätovne kandidovať odôvodnil tým, že PiS "potrebuje jednotu, rozhodné vedenie a rýchly prechod do ofenzívy".



Kaczynského strana PiS Právo a spravodlivosť, ktorá bola pri moci osem rokov, zvíťazila v októbrových parlamentných voľbách, nepodarilo sa jej však zostaviť väčšinu v parlamente.



To umožnilo trom vtedajším opozičným proeurópskym stranám - Občianskej koalícia (KO), Tretej ceste (TD) a Ľavici – sformovať väčšinovú vládnu koalíciu.



Súčasný predseda vlády Donald Tusk v sobotu večer na sociálnej sieti komentoval Kaczinského rozhodnutie kandidovať so slovami, že ide o dobré správy. Podľa PAP však išlo o zjavnú sarkastickú poznámku.