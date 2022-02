Kaczyňski: Sankcie Západu voči Rusku by sa mali týkať aj Putina

Varšava 22. februára (TASR) - Šéf poľskej vládnej strany Právo a Spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski v utorok vyhlásil, že sankcie Západu voči Rusku by mali zahŕňať aj samotného ruského prezidenta Vladimira Putin a tiež s ním spriaznených ruských oligarchov. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Kaczyňski, ktorý je tiež podpredsedom poľskej vlády, dodal, že sankcie by mali byť namierené i voči plynovodom Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ako aj voči finančnej sfére. "Podľa môjho názoru by mali zahŕňať aj samotného Putina," citovala vyjadrenie Kaczyňského tlačová agentúra PAP.



Takéto sankčné opatrenia, ako aj bojkot významných športových podujatí v Rusku naplánovaných na nadchádzajúci rok, by podľa šéfa PiS pre Moskvu spôsobili "vážne ťažkosti" a "ruskej spoločnosti by ukázali, že dobývanie (krajín) nepatrí do dnešného sveta".



"Nemali by sme zabudnúť ani na (zameranie sa na) majetky oligarchov. Prvé kolo sankcií musí byť silné. V opačnom prípade je ťažko možné očakávať, že Rusko ustúpi," povedal Kaczyňski.