Kaczynski: Systémy Patriot by lepšie využila Ukrajina než Poľsko

Varšava 23. novembra (TASR) - Líder poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski v stredu privítal ponuku Nemecka, ktoré mu chce poskytnúť systémy protivzdušnej obrany Patriot. Dodal však, že tieto systémy by mali lepšie využitie na západnej Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Berlín Varšave ponúkol Patrioty po minulotýždennom dopade rakety v dedine Przewodów pri hraniciach s Ukrajinou. O život prišli dve osoby.



"Tento návrh je určite zaujímavý," povedal Kaczynski pre PAP. "Osobne som však presvedčený, že pre bezpečnosť Poľska by bolo lepšie, keby Nemecko toto vybavenie odovzdalo Ukrajincom a vycvičilo ukrajinské tímy pod podmienkou, že tieto batérie (Patriot) budú použité na západnej Ukrajine," povedal.



Moderné nemecké systémy protivzdušnej obrany by podľa jeho vyjadrení boli proti ruským strelám účinnejšie ako systémy z obdobia bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré Ukrajina používa.



Americký systém Patriot bol vyvinutý už v 60. rokoch minulého storočia a americká armáda ho začala používať v 80. rokoch, píše na svojej webovej stránke stanica Deutsche Welle (DW). Pozostáva z radarových zariadení, ovládacích a kontrolných jednotiek a rôznych systémov na zachytávanie rakiet.



Poskytuje ochranu pred lietadlami, strelami s plochou dráhou letu, veľkými dronmi, taktickými balistickými raketami a ďalšími hrozbami, píše DW s odvolaním sa na spoločnosť Raytheon, ktorá ich vyrába.