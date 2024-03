Kaczyňski tvrdí, že Tuska by mali súdiť za kroky vlády

Varšava 27. marca (TASR) - Šéf poľskej opozičnej strany Právo a Spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski tvrdí, že súčasného premiéra Donalda Tuska by mali súdiť za kroky jeho novej vlády, ktorá sa ujala moci vlani v decembri. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



Kaczyňski sa tak vyjadril v stredu pre poľské Rádio Plus. Sťažoval sa na to, že v poľskom parlamente aj inde často zaznievajú výzvy na jeho uväznenie. Vyjadril pritom presvedčenie, že mu žiaden pobyt za mrežami nehrozí.



"Na druhej strane, v spojitosti s tými, ktorí nie sú z mojej strany, nemám istotu, či ešte veľmi dlho zostanú na slobode," povedal Kaczyňski, ktorý bol až do nástupu Tuskovej vlády považovaný za zrejme najvplyvnejšieho poľského politika.



V tomto kontexte spomenul opatrenia novej vlády zamerané na "odpolitizovanie" hlavných štátnych orgánov vrátane verejnoprávnych médií a súdnictva. Kritizoval tiež spustenie viacerých vyšetrovaní týkajúcich sa údajných porušení zákona za vlády PiS.



"Je to očividné konanie, na ktoré sa vzťahuje článok 127 trestného zákona o zmene režimu použitím sily," povedal Kaczyňski s tým, že páchateľom takéhoto konania môže hroziť trest odňatia slobody až do výšky 10 rokov.



Predseda opozičnej PiS zároveň vyjadril nádej, že raz dôjde k súdnemu procesu v tejto veci a hlavným podozrivým v ňom bude práve súčasný premiér Tusk. Ten pri svojom decembrovom nástupe k moci prisľúbil, že zvráti regres poľskej demokracie, ktorý podľa neho nastal za dlhoročnej vlády PiS, a že zlepší narušené vzťahy so západnými spojencami.