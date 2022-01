Kaczyňski: V Poľsku možno budú predčasné voľby

Varšava 10. januára (TASR) - Líder poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski povedal, že nevylučuje predčasné parlamentné voľby. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra PAP.



Voľby do poľského zákonodarného zboru sú naplánované na rok 2023, avšak Kaczyňski - často pokladaný za najvplyvnejšieho politika v krajine - v rozhovore pre týždenník Sieci uviedol, že voľby "by sa mohli konať aj skôr".



Kaczyňski vysvetlil, že vládu čaká "mimoriadne ťažký rok", s problémami širokej škály - od pandémie koronavírusu a zvyšujúcej sa inflácie až po migračnú krízu na poľskej hranici s Bieloruskom.



Ako dodal, napriek tomu je presvedčený, že jeho strana, ktorá dominuje vo vládnej koalícii s názvom Zjednotená pravica, zostane pri moci.



"Právo a spravodlivosť je odhodlaná získať ďalšie víťazstvo, najradšej vo voľbách v roku 2023," povedal Kaczyňski. "Ale môže sa stať, že voľby sa budú konať skôr... Máme pandémiu, ktorá je sama osebe veľkou výzvou, a teraz už nejaký čas máme vysokú infláciu. Hybridné útoky na poľsko-bieloruskej hranici pokračujú, ako aj operácie Ruska proti Ukrajine a celému regiónu," doplnil.



Poľsko okrem toho rieši zdĺhavý spor s Úniou, týkajúci sa sporných reforiem v poľskom justičnom systéme. Napätie medzi Varšavou a Bruselom vyvolala najmä nová disciplinárna komora poľského Najvyššieho súdu. Súdny dvor Európskej únie so sídlom v Luxemburgu vyzval na zrušenie tejto komory, pretože narúša nezávislosť súdnictva od politiky, a tým aj európske právo.



Kaczyňski pripustil, že disciplinárna komora "nenaplnila nádeje, ktoré sa do nej vkladali". Zdôraznil však, že akékoľvek zmeny v tomto ohľade budú rozhodnutím samotnej poľskej vlády a "nebudú nijako súvisieť v požiadavkami EÚ".



Poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro sa v nedeľu vyjadril proti rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ a argumentoval, že súd prekročil svoje právomoci v tejto veci.



Na otázku, či bude komora zrušená, Ziobro odpovedal, že je to možné, ale iba v rámci širšej reformy poľského justičného systému.