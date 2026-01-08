< sekcia Zahraničie
Kaczyňski vylúčil povolebnú spoluprácu s krajnou pravicou
Kaczyňski zdôraznil, že k takejto spolupráci nedôjde ani za cenu patu po budúcich parlamentných voľbách.
Autor TASR
Varšava 8. januára (TASR) - Predseda hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski počas výjazdového zasadnutia poslaneckého klubu svojej strany vylúčil možnosť povolebnej spolupráce s krajne pravicovou formáciou Konfederácia koruny poľskej (KKP), ktorú vedie Grzegorz Braun.
Podľa informácií denníka Rzeczpospolita Kaczyňski zdôraznil, že k takejto spolupráci nedôjde ani za cenu patu po budúcich parlamentných voľbách, informuje vo štvrtok varšavský spravodajca TASR.
Kaczyňski podľa účastníkov stretnutia, s ktorými sa Rzeczpospolita rozprávala, viackrát apeloval na vnútornú súdržnosť a vyzval členov, aby sa vyhli verejným sporom na sociálnych sieťach. Zdôraznil, že PiS ako široko rozkročená strana musí udržať rovnováhu medzi svojimi rôznymi prúdmi, no zároveň sa nesmie pretekať s Braunom v radikálnych postojoch.
Poslanec PiS Jacek Sasin označil na sociálnej sieti X vystúpenie predsedu za skvelé a vyhlásil, že strana vstupuje do nového roka s plánom a silou.
PiS tiež zverejnila oficiálne stanovisko, v ktorom Kaczyňski potvrdil, že prioritou strany zostáva jednota a odhodlanie viesť krajinu k víťazstvu s programom zameraným na rozvoj Poľska.
Počas zasadnutia Kaczyňski oznámil, že volebný program PiS pripravuje tím pod vedením bývalého ministra kultúry Piotra Gliňského. Práve otázka zloženia programových tímov bola v poslednom období zdrojom vnútrostraníckeho napätia medzi rôznymi frakciami.
Výzvy na jednotu prichádzajú po období vnútorných rozporov, ktoré sa v strane PiS prejavili už koncom minulého roka. Vtedy sa uskutočnili dve oddelené vianočné stretnutia predstaviteľov PiS, čo bolo vnímané ako prejav napätia medzi skupinami okolo bývalého premiéra Mateusza Morawieckeho a vedením strany.
Podľa nedávneho prieskumu agentúry United Surveys by vo voľbách vyhrala Občianska koalícia premiéra Donalda Tuska. Stratila by však väčšinu, ktorú by mohla zostaviť koalícia opozičných strán PiS, Konfederácia a Braunova KKP.
Grzegorz Braun je obžalovaný z použitia fyzického násilia a poškodzovania majetku a vyšetrovaný pre popieranie holokaustu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
