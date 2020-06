Kaczyňski vyzval členov PiS, aby sa pred voľbami zaktivizovali

Varšava 24. júna (TASR) - Kampaň pred prezidentskými voľbami v Poľsku vrcholí: kým úradujúceho prezidenta Andrzeja Dudu v stredu večer (SELČ) v Bielom dome vo Washingtone prijme americký prezident Donald Trump, jeho najväčší rival Rafal Trzaskowski v meste Rzeszów predstaví svoj program pre mladých ľudí. Informoval o tom spravodajský portál Gazeta wyborca.



Prezidentské voľby sa v Poľsku budú konať už nedeľu. Ak žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, bude sa 12. júla konať druhé kolo volieb.



V prieskumoch verejnej mienky Duda stále vedie a môže sa spoľahnúť na hlasy asi 40 percent voličov, jeho podpora sa však v posledných týždňoch znížila.



Trzaskowski, varšavský primátor a kandidát opozičnej centristickej Občianskej koalície (KO), si v prieskumoch stále drží druhé miesto vďaka podpore okolo 30 percent voličov.



Očakáva sa, že ak Trzaskowski postúpi do druhého kola volieb spolu s Dudom, podporí ho aj väčšina voličov kandidátov neúspešných v prvom kole volieb.



Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú, že súboj medzi Dudom a Trzaskowským bude tesný, keďže obaja majú podporu zhruba po 48 percent voličov. Štyri percentá opýtaných deklarovali, že zatiaľ nie sú rozhodnutí, ako budú hlasovať.



Časť poľských analytikov upozorňuje, že Trzaskowského slabinou je fakt, že je vnímaný ako kandidát elít veľkých miest, takže bude mať problém prilákať voličov z poľského vidieka, ktorí za svojho kandidáta považujú Dudu.



Iní politológovia upozorňujú na to, že vo vládnej strane Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá vo voľbách podporuje Dudu, cítiť nervozitu a obavy z možnej prehry i ďalšieho vývoja v poľskej politike, ak by voľby vyhral Trzaskowski.



Duda s PiS totiž spolupracoval pri implementácii kontroverzných reforiem súdnictva, ktoré Európska komisia považuje za pokus o obmedzenie nezávislosť súdnictva a len zriedka vetoval zákony predkladané PiS. Trzaskowski by ako prezident mohol naopak zablokovať takmer akýkoľvek návrh schválený parlamentom kontrolovaným PiS. Prezidentské veto môže dolná komora poľského parlamentu prehlasovať len trojpätinovou väčšinou, ktorú v súčasnosti PiS nemá.



Aj preto zrejme líder PiS Jaroslaw Kaczyňski rozposlal členom strany poslal list s výzvou na mobilizáciu pred prezidentskými voľbami a varovanie, že víťazstvo kandidáta z tábora protivníka by Poľsko uvrhlo do hlbokej krízy, napísala v utorok agentúra DPA.



Strana PiS v obave z naplnenia tohto scenára podnikla ostrý útok na Trzaskowského, a to pomocou štátnych médií. Politici PiS ho obvinili z nesprávneho riadenia mesta Varšava a zdôrazňujú jeho ústretový postoj ku komunite LGBT. Duda počas kampane "ideológiu" sexuálnych menšín LGBT prirovnal ku komunistickej indoktrinácii a zverejnil svoj sociálny a rodinný program Charta pre rodiny.



V nádeji, že získa na svoju stranu umiernených voličov PiS, Trzaskowski zvolil zmierlivejší tón, a to tým, že oceňuje účinkovanie Lecha Kaczyňského, Jaroslawovho dvojčaťa, vo funkcii prezidenta.



Ako je známe, Lech Kaczyňski tragicky zahynul v roku 2010 pri havárii vládneho lietadla, ktorým poľská politická i vojenská elita cestovala do Katyne, aby si uctili pamiatku viac než 20.000 Poliakov, ktorých tam v roku 1940 povraždila tajná sovietska polícia NKVD.



Trzaskowski počas kampane ocenil aj politiku vlády v oblasti sociálnych výdavkov, ktorá bola kľúčovým faktorom volebného úspechu strany v posledných parlamentných voľbách, a sľúbil efektívnu spoluprácu s vládou.



Prezidentské voľby v Poľsku boli pôvodne naplánované na 10. mája. Hlasovanie však bolo odložené kvôli politických šarvátkam o tom, či, ako a kedy uskutočniť voľby počas pandémie vyvolanej koronavírusom nového typu.



Po neúspešnom pokuse o výlučne korešpondenčné hlasovanie majú teraz poľskí voliči na výber, či chcú hlasovať poštou alebo osobne vo volebnej miestnosti.