Kaczyňski vyzval na zjednotenie vlasteneckých síl pred voľbami 2027
Autor TASR
Wegrow 13. januára (TASR) - Poľský opozičný líder Jaroslaw Kaczyňski vyzval na zjednotenie vlasteneckého tábora pred parlamentnými voľbami v roku 2027. Podľa neho by spojené pravicové sily mohli voľby vyhrať bez väčších ťažkostí. Uviedol to počas pondelkového stretnutia s obyvateľmi mesta Wegrow v Mazovskom vojvodstve, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Predseda opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) vyhlásil, že jeho cieľom je pripraviť program pre celé vlastenecké Poľsko. Do tábora patriotov podľa neho patrí PiS, strany Národné hnutie a Nová nádej zoskupené v koalícii Konfederácia a strana Konfederácia poľskej koruny. Dodal, že problémom je roztrieštenosť týchto síl a ich náchylnosť na manipulácie.
Kaczyňski zdôraznil, že PiS sa chce spojiť s tými, s ktorými je to možné, a presviedčať voličov, že neskúsenosť s vládnutím nie je výhodou. Kriticky sa vyjadril k ekonomicky liberálnym postojom Novej nádeje Slawomira Mentzena, ktoré označil za sociálny darvinizmus nerešpektujúci záujmy bežných ľudí. Spoluprácu s týmto hnutím označil za nepravdepodobnú.
Zároveň vyhlásil, že Konfederácia poľskej koruny Grzegorza Brauna predstavuje prekážku pre jednotu pravice. Spolupráca s ňou by podľa neho znamenal odtrhnutie od Západu a od štátov, ktoré zaručujú poľskú bezpečnosť. Už skôr Kaczyňski vyhlásil, že Braun prekročil hranice prijateľného správania a že jeho prítomnosť v parlamente by ohrozovala dôveryhodnosť pravicového bloku. Braun je obvinený z viacerých trestných činov a vyšetrovaný pre popieranie holokaustu.
Vnútropravicové rokovania o možnej spolupráci trvajú už od roku 2025. V minulosti sa špekulovalo o koalícii medzi PiS a Konfederáciou, no oba subjekty tieto plány označili za nereálne. Niektorí poslanci PiS i Konfederácie vidia do budúcnosti možného arbitra pravicovej spolupráce v prezidentovi Karolovi Nawrockom.
