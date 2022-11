Kaczyňski: Za nízku pôrodnosť v Poľsku môžu ženy, ktoré pijú alkohol

Varšava 7. novembra (TASR) - Predseda poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kacyzňski uviedol, že nízka pôrodnosť v krajine je spôsobená tým, že mladé ženy vo zvýšenej miere pijú alkohol. Toto vyjadrenie v Poľsku vyvolalo vlnu kritiky. V pondelok to napísala agentúra AP, informuje TASR.



Kaczyňski počas kampane pred budúcoročnými parlamentnými voľbami cez víkend cestoval po Poľsku a stretával sa s voličmi. V sobotu vyhlásil, že "nepodporuje materstvo v príliš mladom veku", lebo podľa neho musia ženy najskôr dozrieť, až potom sa stať matkami. Dodal, že ak ženy mladšie ako 25 rokov pijú alkohol, tak to tiež "nie je pre pôrodnosť dobrá prognóza".



Slová Kacyzňského v Poľsku vyvolali okrem vlny hnevu a kritiky aj množstvo vtipov a paródií. Kritici upozorňujú najmä na fakt, že o zníženie pôrodnosti sa čiastočne zaslúžil sám Kaczyňski najmä prísnymi zákonmi o umelom prerušení tehotenstva či neustále sa zvyšujúcimi životnými nákladmi, čo mladým ľuďom sťažuje rozhodnutie založiť si rodinu.



Podľa opozičnej političky Kamily Gasiuk-Pihowiczovej je takéto vyjadrenie Kaczyňského "urážkou poľských žien".



Poľsko, ktoré je tradičnou katolíckou krajinou, má jeden z najprísnejších zákonov o umelom prerušení tehotenstva. Ženy mohli do roku 2020 podstúpiť interrupciu len vo veľmi výnimočných prípadoch. Poľský ústavný súd v októbri 2020 označil za protiústavné interrupcie vykonávané z dôvodu nezvratných vývojových chýb plodu, ktoré zahŕňajú rozsiahle spektrum poškodení od Downovho syndrómu po smrteľné choroby.



Poľské ministerstvo zdravotníctva však vlani v novembri vydalo nariadenie o tom, že umelé ukončenie tehotenstva je zákonné v prípade ohrozenia zdravia alebo života ženy. Reagovalo tak na smrť 30-ročnej ženy, ktorá bola v 22. týždni tehotenstva. Hospitalizovali ju v nemocnici v Pszczyne, pretože jej odtiekla plodová voda. Podľa miestnych médií sa lekári rozhodli počkať, kým plod zahynie, namiesto toho, aby vykonali interrupčný zákrok. Plod v tele ženy napokon zahynul, pričom žena krátko po tom zomrela na septický šok.