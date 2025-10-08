< sekcia Zahraničie
Kaddáfího syn je vo väzbe vážne chorý; advokát žiada jeho prepustenie
Podľa advokáta Bayona bol 49-ročný Kaddáfí nedávno hospitalizovaný s veľmi silnými bolesťami brucha.
Autor TASR
Bejrút 8. októbra (TASR) - Zdravotný stav Hannibala Kaddáfího, syna dlhoročného líbyjského vodcu Muamara Kaddáfího, je po takmer desiatich rokoch v predsúdnej väzbe v Libanone alarmujúci. Tvrdí to jeho advokát Laurent Bayon, ktorý žiada prepustenie svojho mandanta.
Ako informovala agentúra AFP, Hannibal Kaddáfí bol známy finančne nákladným životným štýlom a Libanon ho zadržal v roku 2015. Následne ho obvinil z ukrývania informácií o zmiznutí libanonského šiitského imáma Músu Sadra v roku 1978.
Podľa advokáta Bayona bol 49-ročný Kaddáfí nedávno hospitalizovaný s veľmi silnými bolesťami brucha. Okrem toho trpí aj depresiou. Bayon s odvolaním sa na lekárov i sudcov v rozhovore pre AFP uviedol, že to súvisí s Kaddáfího izoláciou vo väzbe, kam ho z nemocnice opäť previezli v utorok. Predpokladá sa, že jeho stav si budúcnosti opäť vynúti hospitalizáciu.
Músá Sadr ako zakladateľ hnutia Amal, ktoré je v Libanone hlavným spojencom militantnej skupiny Hizballáh, zmizol počas oficiálnej návštevy Líbye spolu so svojím poradcom a jedným novinárom. Bejrút obvinil zo zodpovednosti za ich zmiznutie vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího zvrhnutého a zabitého v povstaní v roku 2011.
Na okamžité prepustenie Hannibala Kaddáfího v auguste vyzvala aj organizácia Human Rights Watch. Poukázala na to, že je nespravodlivo väznený na základe „zjavne nepodložených obvinení zo zatajovania informácií“ o Sadrovi. Vo svojej predchádzajúcej podobnej žiadosti HRW pripomenula, že v čase, keď duchovný Sadr zmizol, mal Hannibal Kaddáfí len dva roky.
Advokát Bayon označil svojho mandanta za „politického väzňa“ a dodal, že „jediným dôvodom jeho väzby je to, že nesie meno svojho otca.“ Libanonský súdny zdroj agentúre AFP pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že prokurátor v tejto kauze „nie je proti“ Kaddáfího prepusteniu.
Konanie v prípade Hannibala Kaddáfího bolo istý čas zastavené a predseda libanonského parlamentu a Sadrov nástupca na čele hnutia Amal Nabí Barrí dokonca obvinil Líbyu z "nespolupráce" s libanonským súdnictvom a zo "zatajovania" informácií o prípade.
