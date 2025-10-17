< sekcia Zahraničie
Kaddáfího syn sa môže dostať z väzenia po zaplatení kaucie
Na okamžité prepustenie Hannibala Kaddáfího v auguste vyzvala aj organizácia Human Rights Watch.
Autor TASR
Bejrút 17. októbra (TASR) - Súd v Libanone v piatok rozhodol o prepustení väzneného Hannibala Kaddáfího, syna niekdajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího, na kauciu vo výške 11 miliónov dolárov. Zároveň mu zakázal opustiť územie Libanonu. Právnik Laurent Bayon však oznámil, že jeho klient sa proti súdnemu rozhodnutiu odvolá, informovala agentúra AFP.
„Prepustenie na kauciu je v prípade svojvoľného zadržania úplne neprijateľné. Proti kaucii podáme protest,“ povedal Bayon pre agentúru s tým, že na jeho klienta „sú uvalené medzinárodné sankcie“ a preto takúto vysokú sumu ani nemá ako zaplatiť.
Hannibal Kaddáfí, ktorého manželka je Libanončanka, bol v decembri 2015 v Libanone zadržaný pre podozrenie zo „zatajovania informácií“ v prípade zmiznutia imáma Músu Sadra, zakladateľa šiitského hnutia Amal, a jeho dvoch spoločníkov v auguste 1978.
Advokát Bayon označuje svojho mandanta za „politického väzňa“ a dodáva, že „jediným dôvodom jeho väzby je to, že nesie meno svojho otca.“
Na okamžité prepustenie Hannibala Kaddáfího v auguste vyzvala aj organizácia Human Rights Watch. Poukázala na to, že je nespravodlivo väznený na základe „zjavne nepodložených obvinení zo zatajovania informácií“ o Sadrovi. Vo svojej predchádzajúcej podobnej žiadosti HRW pripomenula, že v čase, keď duchovný Sadr zmizol, mal Hannibal Kaddáfí len dva roky.
Músá Sadr ako zakladateľ hnutia Amal, ktoré je v Libanone hlavným spojencom militantnej skupiny Hizballáh, zmizol počas oficiálnej návštevy Líbye spolu so svojím poradcom a jedným novinárom. Bejrút obvinil zo zodpovednosti za ich zmiznutie vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího - zvrhnutého a zabitého v povstaní v roku 2011.
