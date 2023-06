Kadyrov kritizoval aroganciu šéfa vagnerovcov

Moskva 25. júna (TASR) - Vodca Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov kritizoval "aroganciu" šéfa žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, ktorý sa v sobotu so svojimi jednotkami pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie. TASR o tom informuje podľa nedeľnej správy britskej stanice BBC.



Kadyrov v príspevku na platforme Telegram zverejnenom po upokojení situácie uviedol, že Prigožin konal z "hnevu" nad niekoľkými neúspešnými obchodnými dohodami.



Vodca Čečenskej republiky dodal, že nedávno dokonca šéfovi vagnerovcov odporučil, aby dal svoje problémy stranou. "Hovoril som s Prigožinom, a naliehal som na neho, aby sa vzdal svojich podnikateľských ambícií a nemiešal ich so záležitosťami národného významu. Myslel som, že ma poslúchol. Ukázalo sa však, že hnev v ňom po celý ten čas len rástol," priblížil.



Kadyrov zároveň vyzval všetkých žoldnierov, aby pri svojich rozhodnutiach zachovali chladnú hlavu. Inak by to mohlo viesť ku "katastrofálnym následkom", upozornil.