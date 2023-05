Kadyrov núka svoju jednotku ako náhradu za vagnerovcov v Bachmute

Moskva 5. mája (TASR) - Čečenský vodca Ramzan Kadyrov ponúkol vyslanie vlastnej bojovej jednotky Achmat do východoukrajinského mesta Bachmut v prípade, že sa odtiaľ stiahnu žoldnieri z Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Keď starší brat Prigožin a vagnerovci odídu, generálny štáb stratí skúsenú jednotku a na jej miesto by potom mohol nastúpiť mladší brat Kadyrov a Achmat," napísal Kadyrov v piatok na platforme Telegram.



Jeho bojovníci sú podľa neho pripravení na postup a dobytie tohto bojmi zničeného priemyselného mesta na východe Ukrajiny. "Je to teraz len otázkou hodín," dodal.



Samotný Prigožin opakovane kritizoval vedenie ruskej armády a vyčíta mu, že jeho mužom neposkytuje adekvátne vybavenie. Hovorí o veľkých stratách v radoch svojich bojovníkov v Bachmute a obviňuje vedenie v Moskve, že jeho vojakov necháva bez dostatočných dodávok munície.



Zároveň deklaroval, že jeho muži sa z týchto dôvodov do 10. mája z Bachmutu stiahnu.



Boje o Bachmut trvajú od augusta minulého roka. Napriek postupu sa ruským jednotkám — i s účasťou vagnerovcov — stále nepodarilo mesto úplne obsadiť.



Reuters konštatuje, že hoci má mesto Bachmut, kde pred vojnou žilo asi 70.000 obyvateľov, z vojensko-strategického hľadiska sporný význam, obe strany oň zvádzajú urputné boje, v ktorých zaznamenávajú veľké straty.