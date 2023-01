Kadyrov odmieta zákaz nosenia brád a fúzov v zóne vojenskej operácie

Moskva 20. januára (TASR) - Čečenský líder Ramzan Kadyrov kritizoval jedného z ruských generálov, ktorý žiada vydať ruským vojakom zákaz nosiť bradu a fúzy a mať pri sebe mobilný telefón a tablet.



Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej sa Kadyrov opäť zhodol v názore s majiteľom Vagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti Jevgenijom Prigožinom, ktorý návrhy predostrené poslancom Štátnej dumy generálporučíkom Viktorom Sobolevom označil za anachronizmus a prežitok zo 60. rokov.



Sobolev tento týždeň v rozhovore pre spravodajský portál RBK povedal, že v podmienkach bojov vojaci nemajú možnosť starať sa o svoje brady náležitým spôsobom, preto treba zaviesť zákaz ich nosenia.



Poslanec tvrdí, že "aj pri tej najintenzívnejšej bojovej činnosti" si vojak môže nájsť 15-20 minút na to, aby si dal do poriadku svoj vzhľad a oholil sa, čo označil za "základ vojenskej disciplíny".



Zákaz používania mobilných telefónov a tabletov zdôvodnil Sobolev ochranou a bezpečnosťou samotných vojakov. "Nemôžete používať komunikačné prostriedky, ktoré z vás robia cieľ nepriateľa," zdôraznil Sobolev.



Kadyrov označil požiadavku na oholenie brád a fúzov za "jasnú provokáciu" namierenú proti vojakom moslimského vierovyznania.



Vo svojom statuse na sociálnej sieti Telegram Kadyrov ironicky sumarizoval, že "v každom zákope je kohútik s teplou vodou, pena na holenie sa rozdáva ráno v budove kúpeľov a žiletky sa vydávajú na mesiac vopred".



Kadyrov a Prigožin, ktorých jednotky na Ukrajine pôsobia do značnej miery autonómne od ruského velenia, začali otvorenejšie kritizovať ruské vojenské vedenie na jeseň, keď jednotky ruskej armády utrpeli na Ukrajine sériu zdrvujúcich porážok.



Správa o tom, že v zóne tzv. špeciálnej vojenskej operácie - ako sa v Rusku označuje vojna na Ukrajine - sa začalo viac dbať na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa zovňajšku vojakov sa objavila v príspevkoch viacerých ruských vojenských blogerov začiatkom tohto týždňa. Vedenie samozvanej Doneckej ľduovej republiky (DĽR), vyhlásenej na východe Ukrajiny však existenciu takýchto zákazov poprelo.