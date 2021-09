Kadyrov pozval Bidena na návštevu Čečenska

Groznyj 22. septembra (TASR) - Hlava ruskej Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov pozval prezidenta USA Joea Bidena na návštevu Čečenska. Napísal to v utorok na svojom účte na sociálnej sieti Telegram. Podľa agentúry TASS takto reagoval na Bidenove slová o právach LGBTQ komunity v Čečensku.



Biden vo svojom utorňajšom prejave v rámci všeobecnej rozpravy 76. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby spojilo svoje sily pri ochrane práv sexuálnych menšín na celom svete, pričom osobitne spomenul Čečensko a Kamerun.



"Biden, ktorý nehanebne stiahol vojakov z Afganistanu, zrazu začal spomínať Čečensko. Stále sa musíme vyrovnávať s jeho určitými smiešnymi vyhláseniami a činmi ako prezidenta USA a už nás rozveselil novými podivnými a nerozumnými vyhláseniami. Biden urobil také absurdné vyhlásenie, že v reakcii na to ho môžem len pozvať do nášho regiónu," napísal Kadyrov.



V Rusku sa 17. až 19. septembra konali voľby poslancov Štátnej dumy (dolnej komory parlamentu), šéfov regiónov a členov regionálnych a obecných zastupiteľstiev. Kadyrov bol opätovne zvolený za najvyššieho predstaviteľa Čečenskej republiky, pričom v pondelok vyhlásil, že je odhodlaný pokračovať v práci na zabezpečení rozvoja regiónu.



"Voľby sa tu konali v otvorenom prostredí, bez jedinej nezrovnalosti. Som vďačný a hrdý na dôveru, ktorú vo mňa ľudia majú. Dokážeme, že si ich dôveru zaslúžime, urobíme všetko preto, aby sme našim ľuďom poskytli pokojný a prosperujúci život," dodal.



Kadyrov získal podľa ústrednej volebnej komisie 99,7 percenta hlasov. Kandidoval za prokremeľskú stranu Jednotné Rusko. Podľa politických analytikov bol výsledok hlasovania "vopred jasný".



Kadyrov je oddaný spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina. Kritici Kremľa tvrdia, že Putin zámerne prehliada nedodržiavanie zákonov v Čečensku, pretože sa spolieha na to, že Kadyrov, bývalý povstalecký veliteľ, tam drží "na uzde" separatistické tendencie.



Agentúra AFP pripomenula, že autoritársky vodca Ramzan Kadyrov, ktorý vládne v prevažne moslimskej oblasti takmer dve desaťročia, okolo seba vytvára kult osobnosti. Ľudskoprávne organizácie obviňujú jeho režim z porušovania ľudských práv.