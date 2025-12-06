Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kadyrov prisľúbil tvrdú odvetu za dronový útok, z ktorého viní Kyjev

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ukrajinské útoky už v minulosti zasiahli viacero miest v Čečensku vrátane policajných kasární a vojenskej výcvikovej akadémie.

Autor TASR
Moskva 6. decembra (TASR) - Líder ruskej Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov v piatok v reakcii na zásah výškovej budovy zrejme ukrajinským dronom v meste Groznyj prisľúbil Kyjevu odvetu do jedného týždňa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Kadyrov v príspevku na platforme Telegram uviedol, že dronový útok si nevyžiadal žiadne obete a že úder na komplex budov „nemal žiadny taktický význam“. Podľa štátnych médií a záberov zverejnených na sociálnych sieťach vypukol po zásahu dronov v budove požiar a jej sklenená fasáda bola rozbitá na najmenej piatich poschodiach.

Počnúc zajtrajškom ukrajinskí fašisti pocítia tvrdú odvetu počas nasledujúceho týždňa,“ vyhlásil Kadyrov v neskoršom príspevku na Telegrame. „Na rozdiel od nich však nebudeme zbabelo útočiť na mierové ciele,“ zdôraznil.

Ukrajinské útoky už v minulosti zasiahli viacero miest v Čečensku vrátane policajných kasární a vojenskej výcvikovej akadémie. V prevažne moslimskom regióne vládne od roku 2007 Ramzan Kadyrov, podporovateľ ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vojny na Ukrajine, kam poslal bojovať tisíce čečenských vojakov, doplnila agentúra AFP.
.

