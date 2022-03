Kadyrov: Rusko nebude na Ukrajine robiť žiadne ústupky

Moskva 31. marca (TASR) - Čečenský vodca Ramzan Kadyrov v stredu povedal, že Rusko neurobí žiadne ústupky vo svojej vojne na Ukrajine a že šéf ruských vyjednávačov Vladimir Medinskij sa vo svojich vyhláseniach pomýlil.



Informovala o tom tlačová agentúra Reuters, ktorá citovala z videa, ktoré Kadyrov zverejnil na sociálnej sieti Telegram.



"Nebudeme robiť žiadne ústupky. Bol to Medinskij, ktorý sa pomýlil - urobil nesprávnu formuláciu. A ak si myslíte, že (Putin) skončí s tým, čo začal, len tak - ako sa nám to dnes prezentuje -, to nie je pravda," povedal Kadyrov.



Čečenský vodca takto reagoval na slová vedúceho ruskej vyjednávacej delegácie, ktorý po utorkových rokovaniach v Istanbule povedal, že Moskva podnikne kroky na deeskaláciu konfliktu vrátane obmedzovania vojenskej aktivity v okolí Kyjeva.



Kadyrov, ktorý tvrdou rukou vládne v ruskej Čečenskej republike, je bývalý povstalec a v súčasnosti spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina.



Už na začiatku ruskej ofenzívy sa na sociálnych sieťach objavili zábery z námestia v čečenskom hlavnom meste Groznyj zaplneného vojakmi, ktorí tvrdili, že sú na ceste na Ukrajinu a pripravení pripojiť sa k ruským jednotkám.



Kadyrov sa často sám označuje za Putinovho "pešiaka", pripomína Reuters s tým, že Moskva jeho režim dotuje.