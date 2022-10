Kadyrov si myslí, že Západ vyčerpal možnosti pomoci Ukrajine

Groznyj/Londýn 25. októbra (TASR) - Čečenský vodca Ramzan Kadyrov opäť kritizoval spôsob vedenia bojových operácií na Ukrajine. Vyzval tiež zrovnať so zemou celé mestá Ukrajiny, pretože je to podľa neho primeraná reakcia na ukrajinské ostreľovanie území, ktoré Rusko považuje za svoje "nové" územné celky.



Vo zvukovom príspevku zverejnenom na platforme Telegram, citovanom britskou stanicou BBC, Kadyrov zdôraznil, že Ukrajinci musia pochopiť, že nesmú "ani pomyslieť na streľbu naším smerom".



Kadyrov sa domnieva, že Západ vyčerpal možnosti odvetných opatrení a vojenskej pomoci Kyjevu.



"Čo na nás pošlú svojich LGBT+ ľudí?" položil Kadyrov otázku. "Dávam vám slovo, ... zničíme ich, bez ohľadu na to, koľko ich bude, bez ohľadu na to, koľko ich tam pošlú," dodal.



Kadyrov sa rozhorčil aj nad tým, že medzi príslušníkmi národov severného Kaukazu nie je dostatok dobrovoľníkov ochotných ísť do vojny rozpútanej Ruskom na Ukrajine.



Uviedol, že z 1,6 milióna Čečencov by malo ísť na front 300.000 až 400.000 ľudí.



Kadyrov pritom pred časom vyhlásil, že v Čečensku k tzv. čiastočnej mobilizácii, ktorú prezident Vladimir Putin vyhlásil pred vyše mesiacom, ani nedôjde, keďže jeho republika "prekročila plán". Teraz sa však Kadyrov domnieva, že národy severného Kaukazu by mali do armády posielať oveľa viac brancov.



Nedávno tiež vyjadril presvedčenie, že pod vedením nového veliteľa spoločnej skupiny vojsk Sergeja Surovikina bude tzv. špeciálna vojenská operácia na Ukrajine úspešne dokončená.



Kadyrov vládne v Čečensku od roku 2007. Čečenský vodca má blízke vzťahy s prezidentom Putinom, na ktorého v poslednom čase verejne nalieha, aby proti Ukrajine podnikol ráznejšie kroky vrátane použitia jadrových zbraní.