Kadyrov tvrdí, že čečenskí ozbrojenci sú opäť na Ukrajine

Moskva/Londýn 12. septembra (TASR) - Kremľom protežovaný čečenský vodca Ramzan Kadyrov tvrdí, že čečenské jednotky sa na jeho rozkaz opäť vrátili na Ukrajinu, aby tam bojovali po boku ruskej armády.



Podľa britskej stanice BBC Kadyrov zverejnil video, v ktorom poslanec ruskej Štátnej dumy za Čečensko Adam Delimchanov, obklopený ozbrojenými mužmi, vyhlasuje, že čečenské jednotky "v počte 10.000 osôb" budú pôsobiť v "Chersonskej a Záporožskej oblasti a (samozvanej proruskej) Doneckej ľudovej republike".



BBC poznamenala, že Delimchanovovo tvrdenie, že video bolo nakrútené na Ukrajine, nie je možné potvrdiť z hodnoverných zdrojov.



Správa o údajnom návrate Čečencov na Ukrajinu sa objavila v čase úspešnej protiofenzívy ukrajinských jednotiek, ktoré dokázali výrazne postúpiť v smere na mesto Charkov ležiace na severovýchode Ukrajiny.



Kadyrov zohral významnú úlohu v podpore vojny Ruska na Ukrajine a v Čečensku robil nábor do jednotiek bojujúcich na strane ruskej armády. Čečenskí ozbrojenci však utrpeli na Ukrajine veľké straty, pripomenulo Rádio Sloboda (RFE/RL).



Kritici od začiatku vojny na Ukrajine spochybňujú efektivitu Kadyrovových mužov a jeho jednotky označujú za "tiktokovú" armádu - čečenskí ozbrojenci totiž na tejto sociálnej sieti zverejňovali videá o svojich údajných vojenských úspechoch, ktoré sa často nepotvrdili alebo boli všeobecne vnímané skôr ako paródia. Smutne sa preslávili aj vyhrážkami adresovanými ukrajinským vojakom a ich spojencom či ukrajinským civilistom.



BBC vo svojej pondelkovej správe citovala ukrajinské vojenské velenie a ľudskoprávnu organizáciu Vajfond, podľa ktorých sa vojenské prápory v Čečensku väčšinou nevytvárajú na základe dobrovoľnosti.



Oba zdroje tvrdia, že čečenské úrady mužov nútia ísť bojovať Ukrajinu: buď ide o ľudí so záznamom v registri trestov alebo o osoby, ktorým sa úrady v prípade odmietnutia vyhrážajú trestným konaním.



Investigatívny web The Insider pred časom informoval, že v niektorých regiónoch Čečenska v súvislosti s verbovaním do vojny na Ukrajine prekvitá systém korupcie: neznáme osoby mužov najprv unesú a potom žiadajú výkupné, pričom sa vyhrážajú, že v prípade nezaplatenia stanovenej sumy ich pošlú bojovať na Ukrajinu.