Kadyrov tvrdí, že do bojov na Ukrajine posiela svojich troch synov

Moskva 3. októbra (TASR) - Čečenský vodca Ramzan Kadyrov v pondelok povedal, že do bojov na Ukrajine posiela svojich troch synov vo veku 14, 15 a 16 rokov. Uviedol to v príspevku na sociálnej sieti Telegram, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Je čas ukázať sa v poriadnom boji, túto túžbu môžem len privítať," napísal Kadyrov a zverejnil video, ako mládenci odpaľujú rakety na strelnici. "Čoskoro pôjdu do prvej línie a budú na najťažších úsekoch kontaktnej línie," dodal.



Kadyrov, spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, zohral významnú úlohu v podpore vojny Ruska na Ukrajine a v Čečensku robil nábor do jednotiek bojujúcich na strane ruskej armády. Čečenskí ozbrojenci však utrpeli na Ukrajine veľké straty, uviedlo Rádio Sloboda (RFE/RL).



Jeho kritici od začiatku vojny na Ukrajine spochybňujú efektivitu jeho jednotiek a označujú ich za "tiktokovú" armádu. Čečenskí ozbrojenci na tejto sociálnej sieti zverejňovali videá o svojich údajných vojenských úspechoch, ktoré sa často nepotvrdili alebo vyzneli ako paródia.